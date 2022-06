Le Festival Go vélo Montréal convie les représentants des médias au départ du Tour de l'Île de Montréal : demain, dimanche 5 juin, à 9 h 30 !





MONTRÉAL, 04 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Demain, dimanche 5 juin au matin, les représentants des médias sont conviés au départ du Tour la Nuit qui aura lieu à l'angle de l'Avenue du Parc-La Fontaine et de l'Avenue Duluth.



De 6 h à 9 h 10 ? OCCASIONS D'ENTREVUES SPONTANÉES SUR LA LIGNE DE DÉPART

Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec et M. Émile Bilodeau, porte-parole du Festival Go vélo Montréal (à partir de 8 h 30), seront disponibles pour des entrevues. Les médias sont également invités à circuler et à faire des entrevues spontanées parmi les cyclistes en attente de partir ainsi qu'avec les personnalités publiques présentes, notamment, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau.

** IMPORTANT : l'accès pour les camions micro-ondes et pour le stationnement des médias sera possible AVANT 8 h 45 **

9 h 15 ? PHOTO OFFICIELLE

Prise de photo officielle des invités devant l'arche de départ, à l'angle de l'Avenue du Parc-La Fontaine et de l'Avenue Duluth.

9 h 20 ? CÉRÉMONIE DE DÉPART

Le maître de cérémonie soulignera la présence des invités :

Monsieur Alain Brassard , 1 er Vice-président, Les Producteurs de lait du Québec;

, 1 Vice-président, Les Producteurs de lait du Québec; Monsieur Michel Cantin , Vice-Président Développement et Partenariats, Ouest du Québec, Mouvement Desjardins;

, Vice-Président Développement et Partenariats, Ouest du Québec, Mouvement Desjardins; Monsieur Jean-François Rheault , président-directeur général, Vélo Québec;

, président-directeur général, Vélo Québec; Monsieur Émile Bilodeau , auteur-compositeur-interprète et porte-parole du Festival;

, auteur-compositeur-interprète et porte-parole du Festival; Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.



9 h 30 ? DÉPART OFFICIEL DU TOUR DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

14 h 30 ? FIN DES ACTIVITÉS

Pour consulter l'infocirculation : www.velo.qc.ca/infocirculation

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.

Renseignements

Vélo Québec

Stéphanie Couillard

Conseillère, relations de presse et marketing

Cell. 514-942-0743

[email protected]

