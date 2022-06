/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Marche contre la violence « Ensemble pour la paix », à Laval/





LAVAL, QC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Laval-des-Rapides, M. Saul Polo, et le Comité de travail de Place Saint-Martin invitent les représentantes et les représentants des médias à la marche contre la violence « Ensemble pour la paix », le samedi 4 mai. À cette occasion, M. Polo et des représentants du Comité seront disponibles pour des entrevues.

DATE : Samedi, 4 juin 2022



HEURE : 13h00



LIEU : Centre communautaire Raymond-Fortin

1885 Av. Dumouchel

Laval, Qc H7S 1J7

Google Maps : https://goo.gl/maps/jfjLT4pLkX38hruQ9

