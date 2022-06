LES PRODUITS PRIMÉS DE DIVERTISSEMENT POUR LA MAISON 2022 DE LG SONT MAINTENANT OFFERTS AU CANADA





LG présente de nouvelles tailles d'écran, développe la technologie OLED evo et présente la première barre de son au monde dotée d'un haut-parleur central à rayonnement vers le haut1

TORONTO, le 3 juin 2022 /CNW/ - LG Electronics Canada (LG), chef de file et innovateur dans le domaine du divertissement pour la maison, continue d'offrir de l'« innovation pour une vie meilleure » aux Canadiens. Aujourd'hui, l'entreprise a annoncé l'arrivée au Canada de sa gamme de produits haut de gamme qui comprend les nouveaux téléviseurs OLED et QNED de LG et de nouvelles solutions audio conçues pour améliorer la technologie que les consommateurs connaissent déjà et à laquelle ils font confiance.

« LG a été la première entreprise à commercialiser la technologie OLED en introduisant les téléviseurs OLED en 2013 », confie Gilles Pereira, directeur de la mise en marché au sein de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics Canada. « Depuis plus de dix ans, nous sommes à l'origine des avancées technologiques OLED, notamment la technologie OLED evo. Cette année, nous sommes ravis d'offrir plus de tailles d'écran aux Canadiens ainsi que de nouveaux produits audio pour améliorer l'expérience de visionnement. »

Nouvelles tailles d'écran OLED de LG et développement de la technologie OLED evo

La technologie OLED de LG continue de révolutionner la façon dont les Canadiens regardent la télévision. Dotés de puissantes technologies d'imagerie et d'une interface webOS améliorée offrant encore plus de fonctions et de services intelligents, les plus récents modèles de LG élèveront l'expérience de visionnement et l'expérience utilisateur à un sommet inégalé.

LG a conçu de nouvelles tailles d'écran OLED à la demande des clients, qui souhaitaient avoir accès à des téléviseurs OLED primés de LG plus petits et plus grands2. LG a également décidé de mettre sa technologie OLED evo à la disposition d'un plus grand nombre de consommateurs en l'introduisant dans les séries G2 et C2, alimentées par le processeur intelligent a9 de cinquième génération de LG3 qui offre une luminosité plus élevée pour des images ultra-réalistes avec une clarté et des détails incroyables.

La gamme canadienne 2022 de téléviseurs OLED de LG s'est élargie et comprend désormais les tailles suivantes pour répondre aux différents besoins des consommateurs :

Série G2 de téléviseurs OLED de LG (tailles offertes : 55 po, 65 po, 77 po et, à partir de cette année, 83 po et 97 po) - La série G2 2022 de LG comprend un nouveau modèle de 83 po et le premier modèle OLED de 97 po au monde 4 , qui s'ajoutent aux téléviseurs de 55, de 65 et de 77 po faisant déjà partie de la gamme. La série G2 de LG offre une apparence raffinée grâce à sa conception attrayante de type galerie qui donne l'impression que le téléviseur est encastré au mur.

, qui s'ajoutent aux téléviseurs de 55, de 65 et de 77 po faisant déjà partie de la gamme. La série G2 de LG offre une apparence raffinée grâce à sa conception attrayante de type galerie qui donne l'impression que le téléviseur est encastré au mur. La série C primée de téléviseurs OLED de LG 2 offre six tailles d'écran pour 2022 (tailles offertes : 48 po, 55 po, 65 po, 77 po, 83 po et, à partir de cette année, 42 po), dont le premier téléviseur OLED de 42 po au monde 4 , idéal pour les jeux sur console et sur ordinateur. Les téléviseurs OLED de la série C2 présentent des cadres plus fins pour une expérience de visionnement plus immersive, en plus de donner aux téléviseurs un aspect plus épuré.

offre six tailles d'écran pour 2022 (tailles offertes : 48 po, 55 po, 65 po, 77 po, 83 po et, à partir de cette année, 42 po), dont le premier téléviseur OLED de 42 po au monde , idéal pour les jeux sur console et sur ordinateur. Les téléviseurs OLED de la série C2 présentent des cadres plus fins pour une expérience de visionnement plus immersive, en plus de donner aux téléviseurs un aspect plus épuré. Série A2 de téléviseurs OLED de LG (tailles offertes : 55 po, 65 po) - Cette série offre un taux de rafraîchissement de 60 HZ et constitue une option OLED d'entrée de gamme pour les consommateurs.

QNED de LG

Démontrant son leadership continu dans le domaine des téléviseurs ACL, la technologie NanoCell Quantum Dot de LG offre une reproduction des couleurs exceptionnelle grâce à la technologie Nano pro. Capables de fournir des couleurs riches et précises dans les zones les plus claires et les plus sombres d'une scène, les téléviseurs QNED de LG peuvent afficher un contraste étonnant grâce à la technologie de gradation de LG. La gamme de 2022 propose des tailles d'écran allant de 50 à 86 po afin de faire plonger les téléspectateurs dans leur contenu préféré. Tous les modèles sont certifiés pour une cohérence intégrale des couleurs5. Les téléspectateurs voient ainsi la même image de haute qualité chaque fois, même sous différents angles de visionnement.

Expérience utilisateur améliorée

La plus récente version de la plateforme novatrice Smart TV de LG donne vie à l'expérience utilisateur sur les nouveaux téléviseurs de LG en offrant un maximum de commodité pour trouver plus facilement du contenu. WebOS 22 propose des profils personnels afin que les utilisateurs puissent profiter d'une expérience de visionnement personnalisée. Dans chaque profil, les utilisateurs peuvent configurer un accès rapide à leurs services de diffusion en continu préférés, obtenir des recommandations de contenu personnalisées en fonction de leur historique de visionnement et recevoir des alertes en temps réel pour suivre leurs équipes sportives préférées. Les utilisateurs peuvent se connecter à leur profil sur le navigateur du téléviseur ou sur un téléphone intelligent doté de la fonctionnalité NFC Magic Tap.

La fonctionnalité NFC Magic Tap peut également être utilisée pour dupliquer l'écran d'un appareil mobile sur un téléviseur de LG6. Les téléspectateurs peuvent également dupliquer le contenu d'un téléviseur sur un autre téléviseur dans la maison grâce à la fonctionnalité Partage entre pièces, qui permet de visualiser le contenu provenant de services par câble ou par satellite sur un autre téléviseur à l'aide du Wi-Fi, sans décodeur supplémentaire. Autre nouveauté en 2022, la fonctionnalité Toujours prêt transforme les téléviseurs de LG qui ne sont pas utilisés en écrans multimédias. Facile à configurer dans le menu PARAMÈTRES, la fonctionnalité Toujours prêt s'active sur simple pression du bouton d'alimentation de la télécommande de LG pour transformer l'écran en une toile numérique, afin de mettre en valeur des oeuvres d'art, de suivre l'heure ou d'écouter de la musique7.

Qui plus est, la mise à niveau d'IA ThinQ permettra aux téléviseurs 2022 de LG de devenir de véritables plateformes intelligentes pour la maison intelligente. En plus de permettre aux utilisateurs de tout commander par la voix sans effort et d'être compatible avec d'autres appareils alimentés par la technologie ThinQ, la technologie IA ThinQ prend désormais en charge Matter, une nouvelle norme industrielle pour une maison intelligente plus sécurisée et parfaitement connectée, ce qui permet de faire appel aux téléviseurs de LG pour commander les appareils connectés8.

Nouvelle barre de son haut de gamme

La nouvelle gamme de produits audio offre des performances haut de gamme, des conceptions uniques et élégantes et de nouvelles expériences sonores1 tout en garantissant un son précis et immersif pour le cinéma maison, la musique et les jeux. La nouvelle barre de son LG (modèle S95QR) offre une puissance de 810 W et 9.1.5 canaux de son ambiophonique pur. Il s'agit d'une solution audio haut de gamme globale avec cinq canaux à rayonnement vers le haut qui optimisent et enrichissent la scène sonore pour une expérience auditive inégalée.

Aucun centre de divertissement pour la maison ne saurait être complet sans la configuration audio suprême. La nouvelle gamme de barres de son haut de gamme de LG 2022 (S95QR, S90QY, S80QR, S80QY) offre le nouveau haut-parleur central à rayonnement vers le haut et un son de haute qualité pris en charge par Dolby Atmos et DTS: X, pour un son dynamique en trois dimensions. La gamme est dotée de fonctionnalités d'IA, notamment la calibration intelligente de la pièce, qui fait appel à la conscience spatiale pour optimiser le son dans n'importe quelle pièce. La fonctionnalité Son IA Pro procède à un contrôle adaptatif du son pour ajuster automatiquement la gamme de fréquences et l'extension du champ sonore en fonction du genre de contenu visionné (actualités, musique ou cinéma). Les barres de son fonctionnent également avec l'Assistant Google, Alexa d'Amazon et AirPlay 2, ainsi qu'avec Chromecast et Spotify Connect.

La gamme de barres de son de LG 2022 a été conçue dans le respect de l'environnement, avec une empreinte carbone réduite tout au long du cycle de vie du produit. En plus d'être expédiés dans un emballage entièrement fait de papier et d'être dotés d'un boîtier extérieur fait à partir de résine plastique recyclée, les nouveaux modèles de barres de son sont fabriqués avec un nouveau matériau en fibre composite plus léger pour réduire les émissions de carbone pendant l'expédition et le transport. En outre, en raison de leur consommation d'énergie relativement modeste, les barres de son de LG permettent également d'économiser de l'énergie pendant leur utilisation.

Prix et disponibilité

Pour connaître tous les détails des produits et savoir où les acheter, visitez le lg.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur technologique et manufacturier mondial dont les ventes représentent 56 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., qui a des bureaux à Toronto et à Vancouver, est composée de quatre unités d'affaires : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des appareils ménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs d'ordinateur et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.ca.

À propos de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics

L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG fait figure de leader mondial en matière de téléviseurs et de systèmes audiovisuels. Elle est également une chef de file novatrice reconnue mondialement pour ses percées dans l'industrie des téléviseurs OLED, qui révolutionnent la catégorie des téléviseurs haut de gamme. LG s'engage à améliorer la vie de ses clients grâce à des produits innovants de divertissement pour la maison, notamment des téléviseurs primés OLED et Mini DEL QNED dotés de la technologie NanoCell à points quantiques ainsi que des solutions sonores conçues en partenariat avec Meridian Audio. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez consulter le site www.LGnewsroom.com.

1 https://www.lgnewsroom.com/2021/12/new-premium-soundbar-from-lg-delivers-next-level-audio-for-todays-at-home-lifestyle/ 2 https://www.lgnewsroom.com/2022/01/lgs-newest-innovations-earn-wide-range-of-honors-at-ces-2022/ 3 Le processeur ? (Alpha) 9 de cinquième génération est disponible dans les modèles suivants : OLED Z2, OLED G2, OLED C2,

Mini DEL QNED QNED99, Mini DEL QNED QNED95. 4 https://www.lgnewsroom.com/2022/01/new-lg-tvs-redefine-viewing-and-user-experience-with-unmatched-features-

technologies/ 5 Certifiés par Intertek, les téléviseurs QNED de LG offrent une grande cohérence des couleurs, enregistrée à 100 %

conformément à la norme CIE DE2000, pour 18 motifs de couleurs avec un angle de visionnement de ± 30°. 6 Partage de contenu (p. ex. photos, musique, vidéos) pris en charge par les appareils Android et iOS compatibles. La duplication

de l'écran est prise en charge par les appareils Android compatibles. La prise en charge des appareils iOS sera ajoutée plus tard

en 2022. 7 La fonction Toujours prêt est offerte sur les modèles OLED Z1, OLED G2, Mini DEL QNED QNED99, Mini DEL QNED QNED95 et Mini DEL QNED

QNED90. Cette fonction peut être désactivée dans le menu des paramètres du téléviseur. 8 Un soutien à la norme Matter sera offert au second semestre de 2022.

SOURCE LG Electronics Canada

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 16:57 et diffusé par :