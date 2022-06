78e Congrès de l'ACRGTQ - L'ACRGTQ remet le prix innovation à Eurovia Québec





QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 78e congrès, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) à remis le prix Innovation à Eurovia Québec. Le Prix Innovation valorise les efforts des membres de l'ACRGTQ dans la recherche de solutions innovantes permettant d'améliorer la productivité de leur organisation. Le prix Innovation est commandité cette année par Travelers.

Eurovia Québec ajoute une nouvelle fonction à la route en inventant la route à énergie positive. En effet, un premier banc d'essai en Amérique du procédé innovant Power Road® a été réalisé par Eurovia Québec sur un de ses sites à Bromont.

Le banc expérimental, prévu spécifiquement pour le développement d'applications en milieux nordiques, est multifonctionnel permettant notamment, le déglaçage de surface d'aires de stationnement en enrobés bitumineux et de trottoirs en béton, la protection à la fissuration par retrait thermique des enrobés bitumineux et la protection contre la pénétration du gel en profondeur dans le sol.

De plus, il fournit une énergie thermique propre et renouvelable qui procure chauffage et climatisation aux espaces de bureaux pour plus de 20 personnes.

L'installation, dans les premiers centimètres de l'enrobé bitumineux, de tubes transportant un fluide caloporteur permet un échange thermique innovateur. Captée par le biais des rayonnements solaires sur la chaussée en enrobés, l'énergie thermique peut être stockée puis restituée aux bâtiments et infrastructures environnants via un système de pompes à chaleur.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 16:08 et diffusé par :