L'ACRGTQ dévoile ses priorités devant son 78e congrès





QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Nouvellement élu par l'Assemblée générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) de janvier dernier, le président du conseil d'administration, Steeve Gonthier, directeur associé, pour la compagnie LEQEL, s'est exprimé devant les membres concernant les priorités de l'industrie lors du 78e congrès de l'association qui se tenait les 2 et 3 juin.

« Le défi de la main-d'oeuvre, présent bien avant la pandémie, s'est accentué et chaque industrie met en place des mesures pour attirer et conserver la main-d'oeuvre. L'ACRGTQ et l'ensemble de l'industrie de la construction mettent l'épaule à la roue afin de remédier à la situation », a mentionné d'entrée de jeu le nouveau président.

Il a poursuivi en rappelant que « l'ACRGTQ et les autres associations ont travaillé avec la Commission de la construction afin de mettre en place plusieurs mesures visant à contrer les effets de la rareté de la main-d'oeuvre ».

L'industrie de la construction a entrepris un virage technologique et démontre une grande ouverture envers l'implantation d'innovations dans leurs opérations. D'ailleurs, différentes initiatives sont d'ailleurs en cours dans l'industrie afin de favoriser le virage numérique. On n'a qu'à penser au déploiement de la Feuille de route gouvernemental BIM déjà en cours et l'Initiative québécoise pour la Construction 4.0 qui permet un accompagnement personnalisé afin d'augmenter la rentabilité et la productivité des entreprises en ayant recours aux bons outils numériques.

« L'ACRGTQ est très active dans ces dossiers très importants pour les entreprises », a souligné M. Gonthier. « L'innovation n'est pas seulement un prérequis pour performer, mais aussi pour attirer de la main-d'oeuvre. Les jeunes sont à la recherche de domaines stimulants et notre industrie a le devoir de se rendre plus attrayante afin de les convaincre de se joindre à la construction, surtout en période de pénurie de la main-d'oeuvre, où l'industrie doit redoubler d'efforts afin de rendre notre secteur attractif ».

Autre dossier important pour l'ACRGTQ, celui de la santé et sécurité au travail. L'ACRGTQ suit de près le déploiement du projet de loi 59 modernisant le régime de santé et sécurité au Québec qui a tant fait parler en 2021. Après avoir démontré notre mécontentement face à certaines mesures proposées et adoptées dans le projet de loi, dont celui sur le représentant en santé et sécurité, « l'ACRGTQ veillera à protéger les intérêts de ses membres dans le développement de la règlementation découlant de ce projet de loi tout en ayant en tête la santé et la sécurité de tous les travailleurs », a conclu le président du conseil.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

