Sondage complémentaire concernant les infrastructures énergétiques





MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie se poursuit, l'Institut économique de Montréal (IEDM) a mandaté la firme Léger afin de recueillir l'opinion des Québécois sur différents enjeux reliés aux infrastructures énergétiques.

En ce sens, ce sondage indique un niveau d'appui important pour l'augmentation de la production pétrolière canadienne et l'exportation accrue de la ressource, le tout dans un contexte où l'on désire remplacer le pétrole russe. De plus, une très forte majorité de Québécois considèrent que les taxes sur l'essence sont trop élevées.

Le sondage web a été effectué du 2 au 12 mai 2022 auprès d'un échantillon représentatif de 2 002 Québécois âgés de 18 ans et plus.

