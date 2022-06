GRANDS ÉVÉNEMENTS CCMM - UNE CÉLÉBRATION DE LA GASTRONOMIE QUÉBÉCOISE





MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) invite les représentants des médias, sur invitation seulement, à célébrer l'effervescence et la créativité de la scène gastronomique québécoise, le jeudi 9 juin 2022, au Grand Quai du Port de Montréal.

Cet événement s'inscrit dans la foulée de la création de La Table ronde, le collectif pour l'essor de la gastronomie. Il est réalisé dans le cadre de l'initiative «?J'aime travailler au centre-ville?» et codéveloppé avec La Table ronde en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Cette célébration de la gastronomie québécoise se tiendra en compagnie de différents acteurs du milieu gastronomique québécois comme les grands chefs, les jeunes professionnels, les membres de la relève et les producteurs de produits de niche. Nous aurons la chance de vivre cette expérience aux côtés de professionnels, de grands amateurs de gastronomie et de restauration, de leaders du milieu des d'affaires et, bien sûr, de fins gourmets. Au terme de la soirée, nous prendrons le temps de reconnaître nos membres honorifiques.

L'événement aura lieu sur la terrasse du Grand Quai, situé dans le Vieux-Port de Montréal. Vous pourrez y déguster un repas gastronomique quatre services minutieusement concocté par le célèbre restaurant Laurie Raphaël, tout en profitant d'une vue époustouflante sur Montréal. Les accords mets et vins seront préparés par Vanya Filipovic, copropriétaire du restaurant Vin Mon Lapin et présidente du conseil d'administration de La Table ronde.

Date : Jeudi 9 juin 2022



Heure : De 17 h à 22 h



Lieu : Grand Quai





Terminal 1





200, rue de la Commune Ouest





Montréal, Québec





H2Y 4B2



Qui : Animation par Stéphan Bureau





Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de

commerce du Montréal métropolitain





Félix-Antoine Joli-Coeur, IdéesFX, secrétaire général, La Table Ronde





Sophie Allaire, La Belle Histoire





Graziella Battista, Graziella





Catherine Bélanger, Pinard & Filles, Pullman, Moleskine





Charles-Antoine Crête, Montréal Plaza





Fisun Ercan, Ferme et Cuisine Bika





Normand Laprise, Toqué!, Beau Mont, Brasserie T, Burger T





Frédéric Morin, Groupe Joe Beef





Martin Picard, Au pied de Cochon





Vanya Filipovic, Vin Mon Lapin





Daniel Vézina, Laurie Raphaël







Inscription : Pour vous joindre à nous pour cet événement exclusif, vous

devez vous inscrire auprès de Jean-Baptiste Portrait par

courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 871-

4000, poste 4072.





À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

