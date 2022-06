Avis aux médias - La Garde côtière canadienne met en service une nouvelle embarcation de recherche et sauvetage





DARTMOUTH, NS, le 3 juin 2022 /CNW/ - Gary Ivany, commissaire adjoint de la Région de l'Atlantique de la Garde côtière canadienne, et Marc Mes, directeur général de la Flotte et des Services maritimes de la Garde côtière canadienne, accueilleront la toute nouvelle embarcation de recherche et sauvetage - le NGCC Hare Bay, lors d'une cérémonie d'inauguration du navire.

Pour assurer la continuité de nos opérations, nous demandons à tous les participants de réaliser un test de détection rapide des antigènes (TRDA) avant la cérémonie. Nous recommandons d'utiliser un TRDA à faire soi-même à la maison le soir ou le matin de la cérémonie. Nous demandons également une preuve de vaccination pour pouvoir entrer. Le port d'un masque sera exigé lorsque la distance physique ne peut être maintenue.

Date : Le 6 juin 2022 Heure : 11 h (HA) Lieu : Station de recherche et sauvetage de Sambro

10, route du quai de Sambro, Sambro N.-É.





