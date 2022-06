Statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour mai 2022





Bourse de Toronto, Bourse de croissance TSX, Bourse Alpha TSX et Bourse de Montréal

TORONTO, le 3 juin 2022 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de mai 2022 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX et la Bourse de Montréal.

Ensemble des marchés boursiers de TMX *



Mai 2022 Avril 2022 Mai 2021 Volume 14 022 112 419 12 728 199 793 15 192 641 674 Valeur 283 298 822 955 $ 253 441 652 821 $ 228 103 038 801 $ Opérations 29 743 089 25 926 535 27 710 409







Moyennes quotidiennes





Volume 667,7 M 636,4 M 759,6 M Valeur 13 490,4 M$ 12 672,1 M$ 11 405,2 M$ Opérations 1 416 338 1 296 327 1 385 520

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 70 220 805 664 98 875 339 883 -29,0 Valeur 1 417 568 971 435 $ 1 233 419 782 763 $ +14,9 Opérations 146 809 308 157 773 050 -6,9







Moyennes quotidiennes





Volume 681,8 M 960,0 M -29,0 Valeur 13 762,8 M$ 11 974,9 M$ +14,9 Opérations 1 425 333 1 531 777 -6,9

Bourse de Toronto



Mai 2022 Avril 2022 Mai 2021 Volume 9 609 283 915 8 010 541 834 8 535 291 890 Valeur 258 103 098 859 $ 229 733 386 285 $ 203 950 853 880 $ Opérations 25 928 777 22 284 803 22 794 797 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 20 729,34 20 762,00 19 730,99







Moyennes quotidiennes





Volume 457,6 M 400,5 M 426,8 M Valeur 12 290,6 M$ 11 486,7 M$ 10 197,5 M$ Opérations 1 234 704 1 114 240 1 139 740

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 45 538 840 076 49 749 171 584 -8,5 Valeur 1 281 348 773 986 $ 1 092 094 061 432 $ +17,3 Opérations 125 985 660 127 895 084 -1,5







Moyennes quotidiennes





Volume 442,1 M 483,0 M -8,5 Valeur 12 440,3 M$ 10 602,9 M$ +17,3 Opérations 1 223 162 1 241 700 -1,5

Bourse de croissance TSX *



Mai 2022 Avril 2022 Mai 2021 Volume 2 867 304 793 3 203 050 785 4 899 225 877 Valeur 1 412 149 089 $ 1 862 714 258 $ 3 504 562 847 $ Opérations 941 976 1 130 385 2 072 364 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 720,98 814,43 968,63







Moyennes quotidiennes





Volume 136,5 M 160,2 M 245,0 M Valeur 67,2 M$ 93,1 M$ 175,2 M$ Opérations 44 856 56 519 103 618

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 16 706 188 044 37 640 820 500 -55,6 Valeur 10 395 329 991 $ 25 556 247 025 $ -59,3 Opérations 6 283 412 14 405 614 -56,4







Moyennes quotidiennes





Volume 162,2 M 365,4 M -55,6 Valeur 100,9 M$ 248,1 M$ -59,3 Opérations 61 004 139 860 -56,4

Bourse Alpha TSX



Mai 2022 Avril 2022 Mai 2021 Volume 1 545 523 711 1 514 607 174 1 758 123 907 Valeur 23 783 575 007 $ 21 845 552 278 $ 20 647 622 074 $ Opérations 2 872 336 2 511 347 2 843 248







Moyennes quotidiennes





Volume 73,6 M 75,7 M 87,9 M Valeur 1 132,6 M$ 1 092,3 M$ 1 032,4 M$ Opérations 136 778 125 567 142 162

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume 7 975 777 544 11 485 347 799 -30,6 Valeur 125 824 867 458 $ 115 769 474 306 $ +8,7 Opérations 14 540 236 15 472 352 -6,0







Moyennes quotidiennes





Volume 77,4 M 111,5 M -30,6 Valeur 1 221,6 M$ 1 124,0 M$ +8,7 Opérations 141 167 150 217 -6,0

Bourse de Montréal



Mai 2022 Avril 2022 Mai 2021 Volume de dérivés (contrats) 12 566 532 10 221 069 12 842 349 Intérêt en cours (contrats) 11 644 177 11 139 855 9 679 818

Cumul depuis le début de l'exercice



2022 2021 Variation (%) Volume (contrats) 62 094 798 61 095 425 +1,6 Intérêt en cours (contrats) 11 644 177 9 679 818 +20,3

* Comprend NEX.

Toutes les données sont en date du 31 mai 2022. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de mai aient été réalisées. Les données du mois précédent ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

