78e congrès de l'ACRGTQ - CRT Construction récipiendaire du prix Génie-voirie en développement durable

QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La directrice générale de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Me Gisèle Bourque a remis, en compagnie d'Anik Girard, directrice générale de Constructo, le prix Génie-voirie en développement durable 2020 à CRT Construction. Le prix est commandité par Activa environnement.

Cette année, le gagnant du prix Génie-voirie en développement durable s'est fait remarquer dans le cadre du projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie. CRT Construction a procédé à la réfection du pont ferroviaire enjambant la rivière Port-Daniel dans la municipalité de Port-Daniel-Gascons.

Opérant dans le milieu sensible, de nombreuses mesures comme l'utilisation d'équipements avec huile hydraulique biodégradable ont été utilisées. Aussi, une mise en place stratégique des jetés a été faite afin de protéger cet environnement. Également, afin de minimiser l'envergure des interventions dans ce milieu, certaines portions des ouvrages de fondation existants ont été conservées, diminuant du même coup la quantité de nouveaux matériaux requis.

La revalorisation des matériaux et la réhabilitation des sites ont également été des aspects importants du projet. On pense notamment aux sols contaminés existants, aux poutres de plusieurs travées et aux dormants de bois traités du tablier de pont existant ont été revalorisés.

Plutôt que de disposer des matériaux granulaires constituant ses jetées, CRT Construction a procédé à un triage et à un nettoyage de ceux-ci sur le site afin de les réutiliser pour les enrochements permanents à construire.

Enfin, la structure datant de plus de 100 ans a été soulevée alors que les piliers la supportant normalement étaient remis à neuf contribuant ainsi à la conservation et au renforcement de la travée principale du pont.

Organisé conjointement par Constructo et l'ACRGTQ, le prix Génie-voirie en développement durable a pour objectif de sensibiliser tous les acteurs québécois du secteur génie civil et voirie à l'importance d'exercer leurs activités en tenant compte des enjeux de développement durable visant à créer une économie innovante et prospère, écologiquement et socialement responsable.

Constructo se spécialise dans la livraison d'information stratégique aux différents acteurs du milieu de la construction au Québec, depuis 1963, par l'entremise de son journal hebdomadaire et de son pendant électronique, en plus de les tenir au diapason de l'innovation et des tendances qui se profilent dans l'industrie par le biais de ses différentes publications thématiques. C'est sans compter que cette division de TC Médias agit également en partenariat avec Groupe CGI pour la gestion du SÉAO, le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

