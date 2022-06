INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant le dépôt d'un Projet de loi modifiant diverses dispositions législatives aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif





QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, ainsi que le député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volet allègement réglementaire), M. Youri Chassin, invitent les représentants des médias à une conférence de presse à la suite du dépôt, à l'Assemblée nationale, du projet de loi Loi modifiant diverses dispositions législatives aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif (sous réserve que l'Assemblée nationale accepte d'être saisie de ce projet de loi).

Date : Le mardi 7 juin 2022 Heure : 15 h 30 Lieu : Foyer de l'Assemblée nationale du Québec





Seuls les journalistes accrédités à l'Assemblée nationale pourront se rendre sur place pour assister à la conférence de presse. Les autres représentants des médias pourront suivre le point de presse en ligne ici.

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaitre les mesures à prendre en fonction de leur situation.

