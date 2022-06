Lancement du nouveau service de WestJet entre Toronto et Édimbourg





La compagnie aérienne souligne le lancement d'une nouvelle correspondance entre le Canada et l'Écosse en prévision d'une saison estivale qui s'annonce fort occupée

CALGARY, AB, le 3 juin 2022 /CNW/ - WestJet souligne aujourd'hui le lancement de son service vers Édimbourg avec le départ du vol WS16 de l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) hier soir à 21 h 25, heure locale. Grâce à l'ajout de la nouvelle correspondance de la compagnie aérienne vers l'Europe, WestJet fera maintenant escale dans cinq destinations européennes en provenance de Toronto cet été, dont Édimbourg, Glasgow, Dublin, Londres-Gatwick et Barcelone, en Espagne.

« Nous sommes ravis d'inaugurer notre nouvelle correspondance avec Édimbourg, qui sera notre dernier service au départ de Toronto vers l'Europe annoncé cet été. Cela vient compléter le rétablissement de notre réseau et le renforcement de notre offre à Toronto. Ces villes comptent parmi les destinations les plus dynamiques et emblématiques au monde, et nous travaillons avec diligence au fur et à mesure que la demande pour les voyages internationaux augmente, a déclaré John Weatherill, directeur commercial chez WestJet. La correspondance harmonieuse entre l'Europe et le Canada est essentielle à la reprise de l'industrie canadienne du voyage et du tourisme. Nous sommes impatients d'accueillir un plus grand nombre de Canadiens et d'invités de partout dans le monde cet été, à mesure que nous continuons le rétablissement de notre réseau aux niveaux d'avant la pandémie. »

« Le lancement de cet itinéraire nous donne une bonne raison de célébrer, non seulement parce qu'il relie nos précieux passagers à la capitale de l'Écosse, mais aussi parce qu'il complète le service européen de WestJet à l'aéroport Pearson de Toronto pour l'été, a déclaré Janik Reigate, directrice, Relations stratégiques avec la clientèle, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Au moment où les gens commencent à réfléchir à l'endroit où leurs aventures estivales les conduiront, la gamme de destinations européennes de WestJet est le choix idéal pour des vacances inoubliables. »

Le nouveau vol transatlantique de WestJet sera offert trois fois par semaine en saison de pointe. WestJet offre actuellement un service vers deux destinations écossaises, soit de Toronto à Édimbourg et à Glasgow, ainsi que des vols entre Halifax et Glasgow.

Itinéraire Pic de fréquence Date de début Départ (heure locale) Arrivée (heure locale) Toronto - Édimbourg 3 vols par semaine 2 juin 2022 21 h 25 9 h 05 +1 Édimbourg - Toronto 3 vols par semaine 3 juin 2022 10 h 25 12 h 42

Autres citations

« Il est toujours excitant d'accueillir un nouveau partenaire aérien au sein de notre aéroport, et nous sommes ravis que WestJet s'arrête à Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Ce nouveau service favorisera l'accès au Canada et à l'Écosse pour les voyageurs des deux pays. Qu'il s'agisse de visiter des membres de la famille ou des amis pour la première fois depuis un certain temps, de renforcer les relations d'affaires avec des partenaires actuels et nouveaux ou simplement de découvrir les paysages et la culture fantastiques que ces deux villes extraordinaires ont à offrir. L'Amérique du Nord est l'un de nos marchés les plus vigoureux et nous espérons qu'en assurant le succès de cet itinéraire, nous manifestons notre volonté d'établir une correspondance directe plus efficace en collaboration avec nos partenaires. »

- Gordon Dewar, directeur général de l'aéroport d'Édimbourg

« Félicitations à WestJet pour le lancement de son nouveau service vers Édimbourg, qui est très bien accueilli par l'industrie du tourisme en Écosse. Avant la pandémie, le Canada était l'un de nos principaux marchés étrangers sur le plan des visiteurs. C'était un marché en pleine croissance. Nous avons travaillé fort pour conserver l'intérêt envers l'Écosse. Mais le rétablissement de la correspondance directe est essentiel et contribuera à la reprise de notre industrie.

VisitScotland bénéficie d'un partenariat très positif avec WestJet, et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler en étroite collaboration avec eux pour promouvoir ce nouveau service. Nous savons que les Canadiens ont actuellement une forte demande refoulée pour les voyages en Écosse. Maintenant que WestJet offre un service vers nos deux plus grandes villes, le moment ne pourrait être mieux choisi pour découvrir l'Écosse. Notre message, comme celui de l'industrie touristique écossaise est simple : nous sommes prêts et nous avons hâte d'accueillir des visiteurs de nouveau. »

- Malcolm Roughead, directeur général de VisitScotland

« Je me réjouis du lancement du nouveau service de WestJet entre Édimbourg et Toronto, qui est un véritable témoignage de confiance envers le marché de l'aviation en Écosse, et une autre étape importante dans le rétablissement de notre connectivité internationale. Le Canada est un marché très important pour nous sur le plan du tourisme et des affaires. C'est aussi une excellente nouvelle pour les passagers en Écosse, qui ont maintenant une nouvelle option pour se rendre directement à Toronto. L'industrie de l'aviation a été durement touchée par la COVID-19. C'est pourquoi je suis heureux de voir ces signes de rétablissement de la connectivité, compte tenu du rôle vital du secteur dans notre économie. Je souhaite tout le succès possible à l'aéroport d'Édimbourg et à WestJet avec se service. »

- Jenny Gilruth, ministre des Transports, Écosse

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 26 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémie).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet et twitter.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez la Salle de presse de WestJet à westjet.com/fr-ca/news

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance

2019 et 2020 : meilleur programme de fidélisation au niveau de l'engagement des membres pour une compagnie aérienne canadienne (Bond Brand Loyalty)

2017, 2018 et 2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2019 : lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor)

2018 et 2019 : meilleure carte de crédit de compagnie aérienne au Canada (Récompenses Canada)

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 14:00 et diffusé par :