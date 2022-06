Fenêtre sur le marché immobilier de la RMR de Québec : Le marché de Québec demeure historiquement actif malgré le cycle haussier des taux d'intérêt





QUÉBEC, 03 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois de mai. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec sont établies d'après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.



« À contre-courant de la tendance provinciale, la tendance est toujours à la baisse pour les inscriptions en vigueur depuis le début de l'année. Parallèlement, l'activité transactionnelle se maintient à des niveaux historiquement élevés comparativement à une année 2021 record. La baisse des ventes en mai n'est effectivement que de 2 % contre 11 % à l'échelle provinciale », remarque Charles Brant, directeur du Service de l'analyse de marché de l'APCIQ. «?Les conditions de marché continuent donc de favoriser une certaine surchauffe du marché sans toutefois connaître les excès de plusieurs marchés plus au sud de la province. La croissance des prix y est ainsi plus modérée, quoique soutenue. Cette modération s'explique effectivement par un niveau de surenchères beaucoup plus contenu sur le marché de Québec, ce qui est un gage de stabilité des prix à moyen terme, malgré un contexte de hausse rapide des taux d'intérêt. Québec demeure une valeur sûre et relativement abordable pour ceux qui désirent acheter plus sereinement dans un contexte de marché qui voit le vent tourner?», ajoute-t-il.

Faits saillants du mois de mai

Les ventes résidentielles se sont établies à 872 en mai dans la RMR de Québec. Comme pour avril, ce niveau d'activité représente une diminution de 2 % par rapport à mai 2021, mais demeure un niveau transactionnel historiquement élevé. En effet, la moyenne mensuelle depuis 2017 s'est établie à 823.

Après avoir connu un recul plus modéré que les autres grands secteurs de la RMR en avril, la Rive-Sud de Québec a connu une diminution des ventes de 16 % en mai. La Périphérie Nord de Québec a, de son côté, connu un gain de 3 % des ventes comparé à la même période l'an passé. Du côté de l'agglomération de Québec, les ventes se sont établies à 627, un gain de 1 % comparé à mai 2021.

La stabilité des ventes par rapport à mai 2021 a été visible dans les catégories des unifamiliales et des copropriétés, qui ont connu un déclin de 1 % et un gain de 1 % respectivement. Les petites propriétés à revenus, un marché plus volatil dû à sa petite taille, a toutefois enregistré un déclin plus important, atteignant 66 ventes, soit 19 % de moins qu'en mai 2021.

Les inscriptions en vigueur se sont établies à 2 282 pour mai 2022, une diminution de 28 % comparée à mai 2021.Cependant, contrairement à la tendance provinciale, le nombre de propriétés sur le marché a plutôt tendance à décroître depuis le début de l'année. Le prix médian des unifamiliales s'est établi à 350 000 $ dans la RMR pour le mois de mai, un gain de 13 % par rapport à mai 2021.

Le prix médian de cette catégorie semble avoir connu une légère stabilisation dans les derniers mois, s'établissant entre 345 000 $ et 350 000 $ depuis mars 2022. Les petites propriétés à revenus ont connu quant à elles une hausse modeste de 2 % s'établissant à 377 000 $. Du côté des copropriétés, le prix médian s'est établi à 234?500 $,soit 500 $ de moins qu'en avril. Ce prix représente toutefois un gain de 12 % comparé à mai 2021.



Information complémentaire :

Statistiques mensuelles détaillées et cumulatif pour la province et les régions

Pour plus d'explications par l'économiste du Service de l'analyse du marché, des données spécifiques ou des précisions régionales sur le marché immobilier, écrivez-nous.

À propos de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec

L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une association à but non lucratif qui regroupe plus de 14 000 courtiers immobiliers et agences immobilières. Elle est responsable de promouvoir et de défendre leurs intérêts, en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. L'APCIQ est également un acteur important dans plusieurs dossiers immobiliers, incluant la mise en place de mesures favorisant l'accès à la propriété. L'Association diffuse des statistiques sur le marché immobilier résidentiel au Québec, offre de la formation, des outils et des services liés au domaine de l'immobilier et facilite la collecte, la diffusion et l'échange d'information. L'APCIQ a son siège social à Québec, des bureaux administratifs à Montréal et un bureau régional à Saguenay. Elle possède deux filiales, soit la Société Centris inc. et le Collège de l'immobilier du Québec. Suivez ses activités sur apciq.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de Centris

Centris est une entreprise technologique, dynamique et innovante du secteur immobilier. Elle collecte des données et offre des solutions hautement adaptées aux besoins des professionnels. Parmi ces solutions figure Centris.ca, le site immobilier le plus consulté au Québec.

Renseignements :

Marie-Rose Desautels

Morin Relations Publiques

[email protected]

Banque d'images (crédit APCIQ) disponible et sans frais.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/596676b8-88ff-4447-80fd-a0a61c5531b5/fr

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 14:00 et diffusé par :