Le gouvernement du Canada annonce un soutien à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique pour la création du centre d'innovation en solutions environnementales





Le centre fera progresser les technologies propres à utiliser dans les secteurs des ressources naturelles dans le Nord de la Colombie-Britannique

PRINCE GEORGE, BC, le 3 juin 2022 /CNW/ - Les secteurs des ressources naturelles de la Colombie-Britannique sont parmi les meilleurs au monde en matière de performance environnementale. Afin d'accroître cet avantage, les entreprises travaillent avec l'Université du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC) pour mettre au point des innovations propres.

Cependant, en raison de capacités et d'équipements limités, l'UNBC n'a pu que partiellement satisfaire cette demande. Certaines entreprises locales ont dû se rendre à l'extérieur de la région pour accéder aux services requis.

Un centre d'innovation en solutions environnementales sera créé

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, ou PacifiCan, a annoncé un financement de plus de 1,9 million de dollars du gouvernement du Canada pour soutenir la création d'un centre d'innovation en solutions environnementales à l'UNBC.

Ce nouveau centre permettra d'accroître et d'accélérer le développement et le prototypage de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies. Cela contribuera à résoudre les problèmes environnementaux urgents du Nord de la Colombie-Britannique dans des secteurs tels que la gestion de l'eau, l'exploitation minière, la foresterie et la bioénergie.

Le centre mettra en relation les industries et les communautés qui ont besoin de solutions durables et économiquement viables avec la recherche de classe mondiale, où les solutions peuvent être explorées, mises au point et ensuite commercialisées.

Ce financement permettra à l'université d'acquérir les instruments d'analyse de pointe et d'embaucher le personnel requis pour mettre en oeuvre une gamme élargie de services. Les industries locales du secteur des ressources naturelles profiteront d'un plus grand soutien à proximité pour améliorer la performance environnementale de leurs opérations.

Investir dans les technologies propres est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. PacifiCan est déterminé à faire progresser la commercialisation et l'adoption de technologies propres et ainsi renforcer l'avantage écologique offert par l'économie britanno-colombienne tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et d'autres impacts environnementaux.

Citations

« Les universités comme l'UNBC sont souvent le berceau de nouvelles idées, telles que des innovations qui décuplent la puissance de la technologie propre. Le centre d'innovation en solutions environnementales renforcera l'écosystème local des technologies propres et aidera les entreprises locales à consolider leur avantage concurrentiel vert. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le Canada est déterminé à soutenir la transition énergétique nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques du Canada en investissant dans des projets de technologie d'énergie propre qui réduiront les émissions et augmenteront notre compétitivité. Ce centre d'innovation en solutions environnementales nous aidera à nous rapprocher de nos objectifs de carboneutralité. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Cet investissement à l'UNBC nous aidera non seulement à répondre aux besoins urgents de notre région, mais aussi à mettre au point des solutions locales qui auront un impact mondial. La durabilité de l'environnement se situe au coeur de notre raison d'être en tant qu'université verte du Canada; soutenir une diversité d'industries et d'intervenants avec des solutions axées sur la durabilité, qui renforcent notre leadership en matière d'environnement, s'insère parfaitement dans notre engagement à l'égard des collectivités que nous avons l'honneur de servir. Je félicite nos nombreux partenaires et membres de notre communauté universitaire qui ont collaboré à la concrétisation de cette initiative. »

- Geoff Payne, Ph. D., président et vice-chancelier, Université du Nord de la Colombie-Britannique

