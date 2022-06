Rapid Medical recrute son premier patient dans le cadre de l'essai DISTALS offrant un traitement à la population de patients récemment victimes d'un AVC ischémique





Rapid Medical, un concepteur de premier plan de dispositifs neurovasculaires avancés, a annoncé aujourd'hui avoir recruté son premier patient dans le cadre de l'étude DISTALS. Cet étude est le tout premier essai portant sur l'exemption de dispositif expérimental (IDE) de la FDA évaluant l'innocuité et l'efficacité de la thrombectomie mécanique dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux distaux.

"Le recrutement du premier patient de cette étude constitue un jalon majeur pour les patients," affirme le Dr Hannes Nordmeyer, chef du service de neuroradiologie au Centre neurologique radprax de Solingen, en Allemagne. "Pour l'AVC ischémique des gros vaisseaux, plus le rétablissement de la circulation sanguine vers le cerveau est rapide, plus il permet une amélioration sensible des résultats. Maintenant que nous disposons de la technologie nous permettant de traiter les accidents vasculaires cérébraux des vaisseaux distaux à l'aide de TIGERTRIEVER 13, nous devons comprendre que le patient tire également profit de l'ouverture des vaisseaux sanguins de moindre calibre."

TIGERTRIEVERtm13 de Rapid Medical, le plus petit et unique dispositif ajustable de thrombectomie, est à l'origine de cette nouvelle frontière dans le traitement des AVC ischémiques. Grâce à l'ajustabilité et à la visibilité complète de TIGERTRIEVER 13, les praticiens contrôlent à distance le contact avec le vaisseau et le caillot. Il est ainsi possible d'optimiser chaque étape de la procédure.

Moins de 10% des patients victimes d'un AVC ischémique bénéficient d'une thrombectomie mécanique, un traitement éprouvé qui permet d'améliorer significativement leurs résultats. Avec le TIGERTRIEVER 13 de Rapid Medical, l'étude DISTALS vise à étendre ces bénéfices à 25-40% de patients supplémentaires. L'étude met l'accent sur les zones cérébrales périphériques, telles les vaisseaux sanguins M3, et rend possible une intervention dans les 24 heures à compter de l'apparition des symptômes.

Cette nouvelle fait suite à une rencontre internationale impliquant l'investigateur et les investigateurs principaux du site de l'essai à New York ? y compris les Dr Jeffrey Saver de l'UCLA de Los Angeles, en Californie; Rishi Gupta du Wellstar Health System de Marietta, en Géorgie; David Fiorella du Stony Brook University Medical Center de Stony Brook, New York; et du Professeur René Chapot de l'Alfried Krupp Krankenhaus d'Essen, en Allemagne. Au cours de cet événement, les principaux experts mondiaux ont débattu des défis posés par le traitement de cette population de patients et de la façon d'améliorer la procédure.

"Nous sommes ravis d'avoir une équipe de aussi puissante qui va nous aider à progresser dans ce domaine," s'est enthousiasmé le Dr Walid Haddad, médecin-clinicien en chef chez Rapid Medical. "Nous parvenons à approfondir notre connaissance des accidents vasculaires cérébraux et de la façon dont ce dispositif peut jouer un rôle crucial en garantissant un traitement sûr de ces zones cérébrales délicates."

Outre le premier patient recruté par le Dr Hannes Nordmeyer en Allemagne, le Dr Elad Levy de l'University Buffalo Neurosurgery de New York vient de recruter le premier patient américain.

A propos de Rapid Medical

Rapid Medical développe des dispositifs interventionnels sensibles pour des maladies neurovasculaires comme l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Utilisant des techniques de fabrication novatrices, les produits de Rapid Medical sont réglables à distance et entièrement visibles. Cela permet aux médecins de réagir en temps réel à l'environnement intravasculaire et de mieux contrôler les résultats des procédures. TIGERTRIEVERtm17 et 21, COMANECItm, et COLUMBUStm/DRIVEWIRE sont certifiés CE et agréés par la FDA. TIGERTRIEVERtm13 et XL sont également certifiés CE. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.rapid-medical.com.

