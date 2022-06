Harry Kasparian, chef de la direction marketing et des produits chez HGrégoire, honoré parmi les top 40 de moins de 40 ans dans le cadre du programme Auto Remarketing





Le spécialiste du marketing et des technologies pour le groupe HGrégoire, Harry Kasparian, figure parmi les personnes honorées dans le cadre du programme de prix Auto Remarketing 2022 décernés aux détaillants dans la catégorie des top 40 de moins de 40 ans. Cette reconnaissance commerciale des meilleurs de l'industrie automobile est la plus importante en Amérique du Nord.

« C'est pour moi un grand honneur de recevoir ce prix, surtout au nom d'une équipe formidable, affirme Harry Kasparian, chef de la direction marketing et des produits pour HGrégoire. En tant que groupe déterminé à toujours repousser les limites pour redéfinir l'expérience client, nous considérons une telle reconnaissance comme preuve que nous accomplissons notre mission. Nos réalisations ne seraient pas possibles sans l'engagement et la rigueur de chaque membre de l'équipe HGrégoire ».

Les récipiendaires du prix récompensant 40 personnes de moins de 40 ans sont sélectionnées par le comité de rédaction d'Auto Remarketing pour leur excellent travail dans le commerce des voitures d'occasion, leur talent de leadership et leur soutien à la communauté. Les gagnants seront présentés dans l'édition de juin du magazine Auto Remarketing, en ligne à autoremarketing.com et au cours d'une cérémonie lors de l'événement Used Car Week qui aura lieu cet automne à Las Vegas, aux É.-U.

Fondée en 1993, l'entreprise HGrégoire (sous la bannière HGreg.com) a percé le marché américain en 2008. Aujourd'hui, elle constitue l'un des groupes automobiles qui affichent la plus forte croissance en Amérique du Nord et l'une des plus importantes concessions automobiles indépendantes aux États-Unis. Comptant des établissements en Floride et, depuis 2020, à Los Angeles, plus de 25 ans de service continu, un réseau de 31 établissements (16 de voitures d'occasion et 15 de voitures neuves), des centres de gestion des commandes partout aux États-Unis et au Canada ainsi qu'un effectif de plus de 1700 associés aux ventes, HGrégoire est déterminée à offrir un nouvel univers de services attentionnés aux clients afin de redéfinir l'expérience de se procurer un véhicule.

