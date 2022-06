Retour de mission d'Évry-Courcouronnes





MONTRÉAL-NORD, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black, revient aujourd'hui d'une mission de quatre jours à Évry-Courcouronnes consacrée aux bonnes pratiques en matière d'innovation éducative. Au cours de cette mission, les délégations ont abordé les enjeux éducatifs auxquels sont aujourd'hui confrontés un grand nombre de territoires, dont Montréal-Nord et Évry-Courcouronnes pourtant à plus de 5000 km l'un de l'autre.

La mairesse était accompagnée à l'occasion de cette visite de :

Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville;

Hoda Essassi, directrice générale de la Table de concertation de Montréal-Nord;

Jean-Francois Bouchard , directeur réseau Saint-Léonard et Anjou du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Ile;

Milène Roger-Tessier, directrice Initiatives communautaires Nord-Est de Montréal à YMCA du Québec;

Étienne Pagé, directeur Réussite scolaire à YMCA du Québec.

« Même s'ils n'ont pas totalement les mêmes responsabilités administratives, nos deux territoires se ressemblent énormément. Ainsi, les échanges que nous avons eus - que ce soit en matière de relation école-famille, de citoyenneté-adolescence, de prévention de la délinquance et de la radicalisation ou de lutte contre le harcèlement scolaire - permettront de bonifier nos actions et de rendre de meilleurs services à notre population », estime Mme Black en spécifiant que plusieurs de ces éléments de discussion entre les deux parties se retrouvent dans le Plan d'action collectif Priorité Jeunesse 2017-2027 de l'Arrondissement.

Face à ces défis en innovation éducative, les élu.e.s des deux collectivités territoriales ont pour ambition :

d'accompagner la réussite des jeunes,

de favoriser leur accès aux savoirs et aux connaissances,

d'encourager leur autonomie et leur émancipation

et de réduire les inégalités sociales.

Mus par cette vision, ils ont souhaité engager une dynamique durable et régulière de partage de projets, de retours d'expérience et de réflexions entre leurs deux approches pour tirer le meilleur de chacune d'elles et construire des politiques publiques éducatives plus innovantes et efficientes.

Rappelons qu'une délégation Evry-Courcouronnaise était venue à Montréal-Nord du 29 octobre au 3 novembre 2019. La mission de cette année confirme la volonté partagée des deux territoires de construire une coopération d'idées et de projets en matière d'innovation éducative. Pour poursuivre cette relation, une délégation d'Évry-Courcouronnes viendra d'ailleurs au Québec en octobre prochain.

Au cours de la visite de cette semaine, la délégation à laquelle prenaient part les élus de Montréal-Nord a été accueillie à la Délégation du Québec à Paris où elle a, entre autres, eu l'occasion de discuter du financement des projets de coopération. Elle a aussi été reçue à la mairie de Valenton pour se faire présenter des programmes école-famille-communauté et des initiatives locales de rénovation urbaine.

