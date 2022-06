Le premier ministre visitera le NORAD et participera au neuvième Sommet des Amériques





OTTAWA, ON, le 3 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Colorado Springs pour effectuer une visite au quartier général du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), avant d'aller à Los Angeles pour participer au neuvième Sommet des Amériques. Organisé par le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, le sommet se déroulera du 7 au 11 juin 2022.

Le premier ministre se rendra à Colorado Springs pour visiter le quartier général du NORAD le 7 juin. Il sera accompagné de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

Il partira ensuite pour Los Angeles afin de participer au Sommet des Amériques, qui réunit des dirigeants d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Ces derniers discutent de défis importants et de priorités communes, notamment la promotion de mesures visant à lutter contre les changements climatiques et à faire avancer l'égalité des sexes et les droits autochtones. Les dirigeants parleront notamment de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et de l'importance d'agir en étroite collaboration avec des partenaires de l'ensemble des Amériques et du monde pour pouvoir continuer à exiger des comptes de la part de la Russie et à soutenir les Ukrainiens qui ont été déplacés.

Au sommet, le premier ministre Trudeau travaillera en collaboration avec d'autres dirigeants du monde à la promotion des échanges commerciaux, à la création d'emplois et à la croissance économique. Il soulignera l'importance d'adopter des mesures ambitieuses pour le climat, entre autres pour protéger nos océans et réduire la pollution, tout en créant de bons emplois et en faisant croître l'économie. Il compte également promouvoir la démocratie et insister sur l'importance continue des tests de dépistage et des traitements relatifs à la COVID-19 pour détecter de nouveaux variants et contenir de futures éclosions. Il sera accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Pendant son séjour à Los Angeles, le premier ministre Trudeau tiendra d'autres rencontres afin de renforcer les efforts conjoints relatifs aux changements climatiques et à la protection de l'environnement. Il sera accompagné du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Citation

« Le Canada entretient depuis longtemps d'étroites relations dans les Amériques. Le Sommet des Amériques offre une occasion unique de travailler avec des dirigeants mondiaux dans la région. Il nous permet d'établir un programme axé sur l'avenir et adapté aux défis de notre époque qui prévoit notamment des mesures pour lutter contre les changements climatiques et favoriser la démocratie. En travaillant ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour les citoyens des Amériques et d'ailleurs. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada et les États-Unis entretiennent de vastes et importantes relations bilatérales qui se traduisent notamment par un proche partenariat en matière de défense dans le cadre du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD), une organisation binationale. Le NORAD est chargé de défendre l'Amérique du Nord en menant des missions d'alerte aérospatiale, de contrôle aérospatial et d'alerte maritime.

Le dernier sommet des Amériques a été organisé par le Pérou à Lima en 2018.

Le Canada a accueilli le troisième Sommet des Amériques à Québec, en 2001.

Le partenariat entre le Canada et les États-Unis repose sur un espace géographique et des intérêts communs, des valeurs semblables, des liens étroits entre les populations et des relations économiques solides. Le Canada et les États-Unis entretiennent les plus importantes relations commerciales du monde.

Le Canada entretient depuis longtemps d'étroites relations avec les pays des Caraïbes. Nous sommes notamment partenaires en ce qui a trait aux défis du développement et à la sécurité dans la région. Nous partageons des valeurs comme le respect de la démocratie, des droits de la personne et de la primauté du droit avec nos partenaires du Commonwealth, de la Francophonie et d'autres pays.

Le Canada interagit avec les pays et les citoyens d'Amérique latine de multiples façons, notamment par le biais des liens entre les populations, des valeurs communes, des relations de commerce et d'investissement, des échanges d'étudiants et du tourisme.

