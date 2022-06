Le ministre Guilbeault conclut ses réunions européennes sur le climat et l'environnement par la réunion Stockholm+50 de l'ONU





STOCKHOLM, Suède, le 3 juin 2022 /CNW/ - Alors que le monde est aux prises avec la triple menace de l'appauvrissement de la biodiversité, des changements climatiques et de la pollution, le Canada prend les devants au pays et à l'étranger afin de protéger la nature, de préserver la qualité de l'air et d'assurer un brillant avenir pour tous.

Depuis qu'il a signé l'historique Accord de Paris, et plus récemment, le Pacte de Glasgow pour le climat (en 2021), le Canada a renforcé son engagement à l'égard de la lutte contre les changements climatiques, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Il a notamment renforcé cet engagement cette semaine en Suède en étant l'hôte de la sixième réunion ministérielle sur l'action climatique (MoCA6) et en participant aux activités entourant Stockholm+50, une réunion organisée par l'ONU.

À Stockholm+50, le ministre Guilbeault a coprésidé un dialogue sur le leadership avec Gustavo Manrique, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Transition écologique de l'Équateur, qui portait sur l'urgent besoin de mesures pour assurer à tous une planète saine et un avenir prospère.

Le Canada était également représenté à plusieurs autres dialogues de haut niveau, et le ministre Guilbeault a invité de jeunes délégués à le rencontrer et à lui présenter directement leurs points de vue lors d'une séance en direct sur Facebook. La mobilisation des jeunes de divers horizons dans les conversations d'aujourd'hui leur donne la capacité de poursuivre la création de solutions novatrices pour lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité dans les années à venir.

Toujours à Stockholm, le Canada a signé un protocole d'entente avec l'Inde afin d'accroître la collaboration bilatérale à l'égard de l'action climatique, de la protection de l'environnement et de la conservation, et s'est joint avec fierté au groupe des champions du financement pour l'adaptation pour aider les pays en développement à se préparer et à s'adapter aux impacts des changements climatiques, en appelant à doubler le financement pour l'adaptation. Cette initiative est tout à fait en accord avec les engagements du Canada à l'égard du financement pour le climat destiné aux mesures d'atténuation et au renforcement de la résilience aux changements climatiques des pays en développement.

Ensemble, grâce à une collaboration multilatérale, nous pouvons accomplir beaucoup plus au cours des cinq, dix et cinquante prochaines années. Le Canada est fier d'avoir pris part aux réunions de Stockholm+50 avec l'ensemble de la délégation canadienne ici à Stockholm, qui a fait preuve de passion dans ses réflexions et de dévouement.

Citations

« Au cours des cinquante années écoulées depuis que le monde s'est réuni pour la première fois à Stockholm dans le but de réaliser des progrès dans la protection de l'environnement, la collaboration multilatérale n'a fait que se renforcer. Même si des chefs de file de la lutte contre les changements climatiques de partout dans le monde ont réalisé des progrès importants pour prévenir la pollution et protéger l'environnement à l'échelle de la planète, il est clair qu'il faut en faire plus. De concert avec nos partenaires mondiaux, nous pouvons et nous allons en accomplir davantage au cours des cinq, dix et cinquante prochaines années. Nous n'avons qu'une seule Terre, et son sort dépend de nous tous. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

La Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de 1972 a entraîné la création de ministères et d'organismes de l'environnement partout dans le monde et a engendré une foule de nouveaux accords mondiaux pour protéger collectivement l'environnement. C'est également lors de cette conférence que l'éradication de la pauvreté et la protection de l'environnement sont devenues des objectifs interreliés, ce qui a ouvert la voie aux objectifs de développement durable.

L'honorable Steven Guilbeault , ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a participé aux réunions de Stockholm+50 , qui vise à souligner le 50 e anniversaire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de 1972. Stockholm+50 a été une excellente occasion de faire le bilan des progrès réalisés dans l'action environnementale et de donner un nouvel élan afin de devancer les échéanciers des mesures concrètes visant à respecter les engagements permettant de surmonter les défis mondiaux sur le plan de la protection de l'environnement.

Le Canada est fier d'avoir participé à l'histoire de l'ONU dès ses débuts. Le Canada a joué un rôle déterminant dans la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en 1972. En ce sens, le Canadien Maurice Strong, qui était le secrétaire général de la première Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, est par la suite devenu le premier directeur exécutif du PNUE.

est fier d'avoir participé à l'histoire de l'ONU dès ses débuts. a joué un rôle déterminant dans la création du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) en 1972. En ce sens, le Canadien Maurice Strong, qui était le secrétaire général de la première Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, est par la suite devenu le premier directeur exécutif du PNUE. Une autre Canadienne, l'honorable Elizabeth Dowdeswell , a été directrice exécutive du PNUE de 1992 à 1998. Sous sa gouverne, le PNUE a rehaussé son utilisation de la technologie pour mieux comprendre les enjeux environnementaux. À titre d'ancienne sous-ministre adjointe d'Environnement Canada, Elizabeth a été responsable du service météorologique et atmosphérique du Canada, et a pris part aux négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

, a été directrice exécutive du PNUE de 1992 à 1998. Sous sa gouverne, le PNUE a rehaussé son utilisation de la technologie pour mieux comprendre les enjeux environnementaux. À titre d'ancienne sous-ministre adjointe d'Environnement Canada, Elizabeth a été responsable du service météorologique et atmosphérique du Canada, et a pris part aux négociations de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Canada dirige conjointement avec l'Allemagne le Plan de mise en oeuvre du financement de la lutte contre les changements climatiques , qui indique de façon claire quand et comment les pays développés respecteront l'objectif annuel de mobiliser 100 milliards de dollars en financement pour le climat jusqu'en 2025.

dirige conjointement avec l'Allemagne le , qui indique de façon claire quand et comment les pays développés respecteront l'objectif annuel de mobiliser 100 milliards de dollars en financement pour le climat jusqu'en 2025. Le Canada continue d'appuyer les efforts déployés par les pays en développement afin d'éliminer progressivement le charbon. Lors de la COP26 tenue l'an passé, le premier ministre a annoncé que le Canada versera jusqu'à un milliard de dollars au programme du Fonds d'investissement climatique pour la transition accélérée de l'industrie du charbon .

continue d'appuyer les efforts déployés par les pays en développement afin d'éliminer progressivement le charbon. tenue l'an passé, le premier ministre a annoncé que le Canada versera jusqu'à au . Le nouveau Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030 décrit nos prochaines étapes pour offrir un air pur et de bons emplois pour la classe moyenne, et il prévoit 9,1 milliards de dollars en nouveaux investissements destinés à réduire la pollution et à stimuler l'économie.

