La Ville de Montréal annonce un investissement de 2,1 M$ pour moderniser la bibliothèque de L'Île-des-Soeurs

MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Fière de développer son réseau de bibliothèques et d'y promouvoir l'accès, la Ville de Montréal annonce l'octroie d'un montant de 2,1 M$ afin de moderniser la bibliothèque de L'Île-des-Soeurs, située dans l'arrondissement de Verdun.

Ce réaménagement s'inscrit dans le programme RAC (rénovation, agrandissement et construction), financé par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. Ce programme permet de doter la métropole de bibliothèques de nouvelle génération. Les travaux viseront à soutenir le déploiement du retour libre-service et de la technologie RFID afin d'optimiser les espaces d'accueil dédiés aux usagers. Un réaménagement des espaces de transit sera effectué pour améliorer l'efficacité du traitement des documents interbibliothèques et réduire les risques d'accident de travail. Notons que la réalisation des travaux a été confiée à la compagnie Procova Inc. à la suite d'un rigoureux processus d'appels d'offres.

« Les bibliothèques permettent à toutes les résidentes et à tous les résidents de Montréal d'avoir un accès à la culture, au savoir, aux nouvelles technologies et au loisir. Nos bibliothèques représentent un puissant outil pour réduire les inégalités, et nous sommes engagés à entretenir et à rendre accessibles ces lieux de connaissances de manière exemplaire », a déclaré la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger.

Livraison prévue au printemps 2023

Les travaux de rénovation de la bibliothèque de L'île-des-Soeurs débuteront à l'été 2022. Les citoyennes et les citoyens de l'arrondissement de Verdun pourront profiter du nouvel aménagement de cet espace culturel à partir du printemps 2023.

