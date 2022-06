François Paradis ne sollicitera pas de troisième mandat





LÉVIS, QC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Lévis et président de l'Assemblée nationale du Québec, M. François Paradis, annonce aujourd'hui qu'il ne sera pas candidat lors des prochaines élections provinciales. Élu lors d'une élection partielle en octobre 2014, M. Paradis terminera son présent mandat avec le sentiment du devoir accompli.

François Paradis tient à souligner à quel point ce fut un honneur d'être le 46e président de l'Assemblée nationale et se dit particulièrement fier des réalisations accomplies : « Ce mandat a été bouleversé par la pandémie. Nous avons dû réagir rapidement et mettre en place l'ensemble des dispositions nécessaires afin de reconfigurer notre institution et ainsi assurer la continuité de la démocratie québécoise.»

Parmi les autres accomplissements observés, M. Paradis souligne de grandes avancés en matière de transparence: « Depuis l'automne dernier, l'Assemblée nationale publie les dépenses des élus ainsi que celles de notre administration. Ce souhait avait été exprimé en début de législature par l'ensemble des groupes parlementaires et je suis heureux du chemin que nous avons parcouru à cet effet. » En matière d'environnement, le président souligne également l'adoption de pratiques écoresponsables. En guise d'exemple, il est dorénavant possible pour l'ensemble des députés de compenser les gaz à effet de serre générés dans le cadre de leurs déplacements entre leur bureau de circonscription et l'hôtel du parlement.

Un autre projet auquel tenait le président était celui de donner la parole au citoyen. «La création de la Table Citoyenne est une initiative qui fut mise en place au cours de la dernière année. Ce projet nous permet d'ouvrir l'enceinte du Parlement aux préoccupations de la population. Des groupes de discussion composés de citoyennes et de citoyens d'horizons variés ont été créés. Cet exercice a mené à la production d'un document servant à alimenter la réflexion dans le cadre du processus de réforme parlementaire. »

Une grande proximité auprès du milieu communautaire et des avancées majeures en matière de santé

À titre de député de Lévis, M. Paradis souligne l'immense complicité développée au fil des ans avec les organismes communautaires de sa circonscription : « La dévotion manifestée par ces intervenants terrain est tout simplement extraordinaire. Ces gens indispensables se sont révélés plus que jamais au cours de la pandémie.»

En matière de santé, des réalisations concrètes se doivent également d'être soulignées : « L'ouverture du Centre régional intégré de cancérologie à l'Hôtel-Dieu de Lévis en 2019 est un véritable gain pour les résidents de Lévis tout comme pour ceux de Chaudière-Appalaches et de l'Est du Québec. C'est tout aussi vrai pour l'investissement majeur de 375 millions consacré au projet d'agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire et du bloc endoscopique de l'Hôtel-Dieu de Lévis, annoncé en 2021. Il était essentiel, afin de répondre aux besoins de la population, d'investir dans notre centre hospitalier régional. Celui-ci sera doté d'infrastructures et d'équipements à la fine pointe de la technologie.»

François Paradis souhaite remercier chaleureusement les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Lévis qu'il a eu le privilège de représenter au cours des huit dernières années. Il tient également à remercier le premier ministre ainsi que l'ensemble des parlementaires pour la confiance accordée.

Le premier ministre du Québec, François Legault : « Je suis très fier que François ait choisi de mettre son expérience et sa détermination au service des citoyens de Lévis et des Québécois pendant huit ans. Excellent communicateur, il a fait la différence à un moment charnière pour notre formation politique. Je veux également le remercier pour sa grande rigueur à titre de président de l'Assemblée nationale. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Merci François! »

