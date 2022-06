Le ministre des Transports annonce des investissements visant à améliorer la sécurité des voies ferrées tout en faisant croître l'économie





KLEINBURG, ON, le 3 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à garantir la sécurité des Canadiens en améliorant la sécurité ferroviaire et en accroissant la sensibilisation et la confiance de la population à l'égard du réseau de transport ferroviaire du Canada.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le député de Vaughan--Woodbridge, Francesco Sorbara, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada versera environ 24 millions de dollars pour financer 147 projets partout au pays dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire. Ces investissements comprendront des contributions à 58 projets de passages à niveau, d'infrastructure et de recherche en Ontario, pour un montant total de plus de 13 millions de dollars.

Par l'entremise du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, Transports Canada travaille à assurer la sécurité des Canadiens. Le Canada maintient l'un des réseaux de transport ferroviaire les plus sécuritaires au monde grâce aux efforts concertés de ses partenaires, notamment les gouvernements, les compagnies de chemin de fer et les communautés. Le financement de cette année contribuera à améliorer la sécurité ferroviaire dans des communautés partout au Canada.

En plus de soutenir des projets d'infrastructure, de technologie et de recherche qui améliorent la sécurité ferroviaire, ces investissements permettront de réduire les risques pour la sécurité et de contribuer à la croissance économique en créant des emplois bien rémunérés. Les projets financés comprennent des améliorations d'infrastructure aux passages à niveau et le développement de technologies novatrices.

« Les investissements dans la sécurité ferroviaire en Ontario et dans d'autres parties du Canada aideront à assurer la sécurité des communautés. Depuis sa création il y a quatre ans, le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire a versé plus de 107 millions de dollars pour améliorer la sécurité ferroviaire. Nous continuerons à investir dans des projets qui améliorent notre réseau de transport ferroviaire et qui contribuent à assurer la sécurité des Canadiens. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous devons continuer à soutenir des projets de passages à niveau, d'infrastructure et de recherche afin d'améliorer la sécurité ferroviaire. En investissant dans ces projets ici en Ontario, nous pouvons répondre aux préoccupations de sécurité et protéger nos communautés. »

Francesco Sorbara

Député de Vaughan--Woodbridge

Les faits en bref

Le financement accordé dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire permet aux bénéficiaires d'améliorer l'infrastructure ferroviaire, d'explorer des solutions novatrices et de sensibiliser les Canadiens à la sécurité ferroviaire.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire permet de financer des projets et des initiatives qui aident à améliorer la sécurité aux passages à niveau et le long des voies ferrées, et qui renforcent la confiance de la population à l'égard du réseau de transport ferroviaire du Canada .

. Cette année, le financement servira à améliorer 120 passages à niveau, à réaliser cinq projets d'infrastructure de passages à niveau, à fermer dix passages à niveau et à mener douze projets de technologie et de recherche au pays.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire octroie un financement aux provinces, territoires, municipalités et gouvernements locaux; aux autorités responsables de services de voirie et de transport en commun et aux sociétés d'État; aux organismes à but lucratif et sans but lucratif et au milieu universitaire; aux groupes, communautés et organismes autochtones; et aux particuliers et propriétaires privés dans le but d'améliorer la sécurité ferroviaire et de réduire le nombre de blessés et de décès liés au transport ferroviaire.

