Relance de l'appel de projets en continu pour les nouvelles places en services de garde éducatifs : Priorisons la qualité dès maintenant





MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) se réjouit de la réouverture de l'appel de projets en continu pour accorder 2?500 nouvelles places en services de garde éducatifs. Cette nouvelle phase pourra bénéficier des avancées de l'adoption du projet de loi no 1, sans toutefois tirer le meilleur de toutes les nouvelles dispositions, puisque certaines n'entreront en application qu'à l'automne 2022.

«?Chaque place qui s'ajoute ne peut qu'être une bonne nouvelle pour les familles du Québec, surtout que certains territoires n'avaient pas été ciblés dans les vagues d'attribution précédentes. C'est une démonstration concrète de l'obligation qu'a désormais le gouvernement d'assurer l'équilibre de l'offre sur tous les territoires. Malheureusement, l'obligation de prioriser le développement en CPE ne sera effective qu'au 1er septembre 2022. Nous sommes convaincus que les CPE répondront massivement à ce nouvel appel, surtout dans le contexte de la récente et exceptionnelle bonification du Programme de financement des infrastructures?» a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Choisir la qualité

« Il y a encore peu de temps, nous devions convaincre les gouvernements année après année, budget après budget, de l'importance d'offrir une place de qualité à chaque enfant. En ajoutant cet amendement, le gouvernement a choisi résolument la voie de la qualité. Le modèle des CPE est le seul qui a démontré sa capacité à générer des services de qualité et il est le premier choix des parents à chaque sondage mené auprès d'eux » a rappelé Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

Prioriser la qualité dès maintenant

Ainsi, la priorisation du développement des places en CPE, et certaines autres dispositions, sont des clés importantes pour le développement d'un réseau accessible, universel et de qualité, et ce, dès maintenant. La mise en oeuvre du projet de loi no 1 touche de nombreux aspect du réseau et doit se faire de façon réfléchie et ordonnée. Elle doit aussi être en phase avec l'esprit de la Loi.

Conversion... en CPE?

Par ailleurs, la conversion de certaines garderies privées non-subventionnées est une avenue intéressante pour rétablir l'équité entre les familles. Dans un même souci de cohérence avec le projet de loi no 1, le gouvernement se doit d'offrir maintenant et majoritairement la conversion vers les CPE. Rappelons que la science a démontré que même si les garderies privées subventionnées obtiennent un financement égal aux CPE, la qualité se retrouve essentiellement en CPE.

«?Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et le gouvernement de M. Legault ont démontré un engagement affirmé envers le réseau de la petite enfance et l'importance de la qualité des services : ils ont accordé les sommes nécessaires pour compléter enfin le réseau. Ce sont des avancées remarquables. C'est maintenant que le réseau se développe massivement; il ne faut donc rater aucune occasion de développer directement dans le modèle le plus de qualité : les CPE?» a ajouté Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

