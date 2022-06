Conseil du bâtiment durable du Canada - Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, reçoit le Prix du « Champion du bâtiment durable »





SAINT-LAURENT, QC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, a reçu ce jeudi 2 juin 2022 le Prix « Champion du bâtiment durable » du Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa). La distinction lui a été remise à l'occasion de la conférence annuelle intitulée « Bâtir un changement durable », le principal événement de l'industrie du bâtiment durable au Canada, qui était de retour du 1er au 3 juin 2022 à Toronto après une pause due à la pandémie de Covid-19. Le « Prix du champion du bâtiment durable » de la catégorie « Leadership en bâtiment durable » rend hommage à une personne méritante qui se distingue par des réalisations et réussites exceptionnelles dans la promotion des bâtiments durables au sein de leur domaine d'expertise.

« Je suis fier et heureux de recevoir cette nouvelle distinction du Conseil du bâtiment durable du Canada. Elle vient couronner près de 30 ans d'efforts et de résultats pour conjuguer innovation, qualité architecturale et protection de l'environnement, d'abord à Saint-Laurent et plus largement à Montréal. Ce prix souligne par exemple les plus de 4 000 bâtiments certifiés LEED ou en voie de l'être depuis 2012 à Saint-Laurent. Il fait aussi écho à notre planification stratégique incluant la mise en oeuvre de notre Plan d'urgence climatique adopté à l'automne 2021. Ce dernier vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers de nombreuses mesures telles que l'optimisation de la performance énergétique de nos bâtiments publics. Je reçois finalement ce prix comme un encouragement à continuer à ne négliger aucun détail pour répondre à l'urgence climatique! »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

En 2014, M. Alan DeSousa, avait déjà reçu le Prix du leadership gouvernemental du CBDCa. La même année, il avait aussi reçu le Prix du champion vert de la Fédération canadienne des municipalités.

Il a aussi obtenu par le passé plusieurs prix prestigieux en architecture :

2019 - Ambassadeur de la qualité en architecture - Ordre des architectes du Québec

2017 - Prix d'excellence : Défenseur ou bienfaiteur de l'architecture - Institut royal d'architecture du Canada (IRAC)

(IRAC) 2015 - Prix Jean-Paul-L'Allier - Ordre des urbanistes du Québec

Il vient également d'être nommé président du conseil du Fonds municipal Vert (FMV) le 5 mai 2022, un fonds doté de 1,65 milliard de dollars et administré par la FCM pour appuyer les municipalités de toutes tailles du Canada dans la réalisation de leurs projets de développement durable.

Ce nouveau prix du CBDCa vient récompenser plus de 30 ans de réalisations en qualité architecturale et de militantisme en faveur du développement durable et de la préservation de l'environnement.

Plus précisément, M. DeSousa remplit actuellement son sixième mandat en tant que maire de Saint-Laurent et a siégé au comité exécutif de la Ville de Montréal pendant plus de 11 ans. Il a également siégé au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de 2002 à 2017 et a été membre de son comité exécutif pendant huit ans.

Il a contribué aux politiques de développement durable et d'environnement de Montréal, les faisant passer de la planification à la mise en oeuvre.

Grâce à son engagement et sa détermination, Saint-Laurent est notamment devenu en 2019 la première entité municipale québécoise de plus de 100 000 habitants à compléter la phase finale du programme Partenaires dans la protection du climat de la FCM. Le corridor de biodiversité de Saint-Laurent a reçu deux prix nationaux depuis 2020 par l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC), l'Institut canadien des urbanistes et l'Association des architectes paysagistes du Canada. La Bibliothèque du Boisé a reçu le prix du bâtiment vert 2017 par l'IRAC et le Conseil du bâtiment durable du Canada.

Comme le soulignait récemment La Presse, Saint-Laurent est l'endroit où il se construit le plus d'habitations écologiques au Québec.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

