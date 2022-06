Invitation aux médias - Annonce concernant les services d'accompagnement pour les enfants victimes de violence sexuelle





QUÉBEC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, fera une annonce au nom du ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, concernant les services d'accompagnement pour les enfants victimes de violence sexuelle et leurs familles dans la région de l'Outaouais.

DATE : Le 6 juin 9 h 30



HEURE : 9 h 30



LIEU : Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille

92, boulevard Saint-Raymond, bureau 201

Gatineau, QC J8Y 1S7





