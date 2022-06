CapitaLand Investment s'engage à atteindre la carboneutralité d'ici 2050





L'entreprise économise 320 millions de dollars singapouriens (SGD) en coûts cumulatifs relatifs aux services publics grâce à la réduction des émissions de carbone et des consommations d'eau et d'énergie

SINGAPOUR, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- CapitaLand Investment Limited (CLI) a renforcé son engagement envers la durabilité en se donnant l'objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Afin de concrétiser cet engagement, CLI entend réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre de portée 1 et 2 de 46 % à l'horizon 2030 par rapport à 2019 (cet objectif était fixé initialement fixé à 28 %). Ces nouvelles cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, validées par l'initiative Science Based Targets[1] (SBTi), pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris[2]. CapitaLand est l'une des rares entreprises singapouriennes à avoir des cibles de réduction du carbone qui sont approuvées par la SBTi et alignées sur le scénario de maintien du réchauffement à 1,5 °C pour ses activités mondiales.

Son nouvel engagement envers la carboneutralité s'appuie sur les objectifs de durabilité énoncés dans le Plan directeur pour la durabilité à l'horizon 2030 de CapitaLand[3], dévoilé en octobre 2020. Parmi les objectifs figurent l'accélération de la transition vers une entreprise à faibles émissions de carbone, l'amélioration de la conservation et de la résilience de l'eau et la mise en place d'une économie circulaire.

L'annonce d'aujourd'hui, dans laquelle CLI affirme son engagement à atteindre la carboneutralité, coïncide avec la publication de son 13e Rapport mondial sur le développement durable qui met en lumière la performance de l'entreprise sur le plan du développement durable en 2021. CLI est sur la bonne voie pour concrétiser son engagement envers la carboneutralité et atteindre les cibles de son Plan directeur pour la durabilité à l'horizon 2030.

M. Lee Chee Koon, PDG du groupe CLI, a déclaré : « Nous plaçons la durabilité au coeur de tout ce que nous faisons, et il est essentiel que nous prenions des mesures climatiques basées sur la science. Nous savons que nous avons la responsabilité non seulement de contribuer aux objectifs de carboneutralité de Singapour, mais aussi à faciliter la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans les collectivités du monde entier où nous exerçons nos activités. La réalisation de notre nouvel objectif, qui consiste à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, nécessitera une myriade d'initiatives, et nous continuerons de rendre compte régulièrement de notre performance et de notre impact en matière de durabilité. CapitaLand a entamé son parcours de développement durable il y a plus de 20 ans et aujourd'hui, nous sommes reconnus comme un leader mondial du développement durable dans le secteur immobilier. Nous apprécions la confiance et le soutien de nos intervenants alors que nous continuons d'apporter des contributions positives, comme nous le faisons depuis toujours. »

Mme Lynette Leong, directrice de la durabilité à CLI, a affirmé : « Dans le cadre de notre parcours vers la carboneutralité, nous avons incorporé les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ainsi que les cibles de notre Plan directeur pour la durabilité à l'horizon 2030, dans les processus d'investissement, d'approvisionnement et opérationnels de CLI. En outre, nous avons mis au point une mesure propriétaire du rendement de la durabilité. Celle-ci mesure la valeur créée par nos efforts en matière de durabilité en tenant compte, d'une part, des économies réalisées sur les taux d'intérêt grâce à nos prêts liés à la durabilité et, d'autre part, de la réduction des dépenses liées aux services publics. Les économies réalisées sur les taux d'intérêt, combinées au Fonds d'innovation de 50 millions SGD de CapitaLand, soutiennent la mise à l'essai et la mise en oeuvre de nouvelles technologies de durabilité. Ces technologies que nous nous procurons à l'échelle mondiale grâce aux initiatives de l'entreprise, notamment le défi annuel CapitaLand Sustainability X (CSXC), accélèrent à leur tour la réalisation de nos objectifs de durabilité. Par ailleurs, les objectifs de rendement relatifs à la durabilité et au climat influent sur la rémunération de nos hauts dirigeants, ce qui démontre encore une fois notre engagement. »

Voici les objectifs prioritaires de la stratégie d'atténuation des émissions de carbone de CLI, en vue d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050 :

Réduire la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité énergétique grâce à des conceptions de bâtiments et des solutions d'ingénierie novatrices. Cela se fera notamment par l'optimisation et la mise à niveau des principaux systèmes de bâtiment afin de réduire la consommation d'électricité sur place. Dans le cadre de cet objectif, CLI se procurera également des technologies de développement durable révolutionnaires à l'échelle mondiale par l'intermédiaire du CSXC. Intensifier le déploiement et l'utilisation de l'énergie renouvelable sur site, dans la mesure du possible. Se procurer de l'énergie verte dans les marchés où la loi le permet. Utiliser les certificats d'énergie renouvelable en dernier recours uniquement.

Faits saillants du rapport sur le développement durable de CLI

Le Rapport mondial sur le développement durable 2021 de CLI détaille le parcours, les résultats et les progrès réalisés vers l'atteinte de ses objectifs de durabilité. Il est validé en externe selon la norme d'assurance AA 1000. Voici quelques faits saillants du rapport :

Économies de 320 millions SGD en coûts cumulatifs relatifs aux services publics [4] grâce à des gains d'efficacité opérationnelle.

Réduction de 52 % de l'intensité de la consommation d'eau et de 43 % de l'intensité de la consommation d'énergie par mètre carré (m²) [4] , soit 7 et 8 points de pourcentage de plus, respectivement, que la cible du Plan directeur de durabilité pour 2030.

Réduction de 54 % de l'intensité des émissions de carbone [4] .

Obtention de certifications écologiques pour 48 % du portefeuille mondial de CLI par m2.

CLI, ses fiducies de placement immobilier et ses fiducies commerciales ont amassé près de 7 milliards SGD de manière cumulative par le biais d'un financement durable.

Établissement d'un prix fictif du carbone en interne au troisième trimestre de 2021, dans le but d'évaluer les coûts environnementaux des émissions de gaz à effet de serre générées par chaque investissement, en vue de prendre les mesures d'atténuation appropriées.

Maintien d'une main-d'oeuvre mondiale diversifiée composée de 85 nationalités, dont 40 % des cadres supérieurs sont des femmes.

Plus de 410 000 heures de formation offertes au total. L'entreprise a été classée premier employeur du secteur immobilier par l'étude Randstad Employer Brand Research Award 2021 - Singapore .

Engagement de tous les entrepreneurs et fournisseurs de CLI à respecter le Code de conduite de la chaîne d'approvisionnement de CapitaLand, afin de répondre aux exigences strictes de l'entreprise en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

En 2021, CLI a augmenté son utilisation d'énergie renouvelable, qui représente désormais 4,3 % (47 800 MWh) de sa consommation totale d'électricité. Ceci a permis d'économiser approximativement 28 960 tonnes d'émissions de carbone, soit l'équivalent de la consommation d'électricité annuelle de 10 608 foyers[5]. Ces économies ont été réalisées dans 21 propriétés situées à Singapour, en Chine, en Australie, en Belgique, en Inde et au Royaume-Uni, ainsi que dans sept parcs d'affaires situés en Inde, lesquels étaient entièrement ou partiellement alimentés par l'énergie renouvelable grâce à des systèmes d'énergie renouvelable sur site ou grâce à l'achat de systèmes partiellement ou entièrement alimentés par l'énergie verte. CLI s'est donnée l'objectif d'augmenter à 35 % la part de sa consommation totale d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables d'ici 2030.

Reconnaissance du leadership mondial de CapitaLand dans le domaine de la durabilité

Le leadership et les efforts de CapitaLand en matière de durabilité continuent d'être reconnus par l'industrie et par de prestigieux indices et points de références internationaux. L'entreprise a notamment figuré dix années dans les indices Global 100 Most Sustainable Corporations in the World Index et Dow Jones Sustainability World Index, et quatre années dans le Global Real Estate Sustainability Benchmark.

Parallèlement, CapitaLand a été reconnue pour ses stratégies et ses résultats complets en matière de développement durable, qui sont guidés par son Plan directeur pour le développement durable à l'horizon 2030. L'entreprise a notamment obtenu une reconnaissance pour ses initiatives novatrices et axées sur l'industrie comme le CSXC, le premier défi mondial d'innovation axé sur la durabilité pour le secteur de l'environnement bâti lancé par une société immobilière basée à Singapour. CapitaLand met à l'essai six innovations sélectionnées lors de la première édition du CSXC dans ses propriétés à Singapour et aux États-Unis. Ces innovations prometteuses pourront être mises à l'échelle pour aider CapitaLand non seulement à atteindre les objectifs de son Plan directeur pour la durabilité à l'horizon 2030, mais aussi à avoir un impact sur le secteur global de l'environnement bâti. L'édition 2022 du CSXC est en cours et a reçu plus de 340 soumissions provenant de plus de 50 pays.

En outre, CapitaLand a mis sur pied un fonds d'innovation de 50 millions SGD et a fondé le Smart Urban Co-Innovation Lab afin d'encourager la collaboration au sein de l'industrie. L'entreprise a ainsi mobilisé plus de 700 entreprises en vue de favoriser le développement de solutions urbaines.

À propos de CapitaLand Investment Limited ( www.capitalandinvest.com )

Basée à Singapour et cotée en bourse, CapitaLand Investment Limited (CLI) est une société de gestion d'investissements immobiliers mondiale de premier plan avec une forte présence en Asie. Au 31 mars 2022, CLI comptait près de 124 milliards SGD d'actifs immobiliers sous gestion, et environ 86 milliards SGD de fonds immobiliers sous gestion, qu'elle détient par l'intermédiaire de six fiducies de placement immobilier et fiducies commerciales cotées en bourse, ainsi que 29 fonds privés en Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis. Son portefeuille réunit différentes catégories d'actifs immobiliers, y compris les projets de développement immobilier intégrés, le commerce de détail, les bureaux, l'hébergement, les parcs d'affaires, les bâtiments industriels, la logistique et les centres de données. Suivez @CapitaLand sur les réseaux sociaux

[1] L'initiative Science Based Targets (SBTi) encourage le secteur privé à agir de manière ambitieuse en faveur du climat en permettant aux organisations de se fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur la science. Pour plus d'informations, cliquez ici. [2] En 2020, CapitaLand a été la première société immobilière de Singapour et d'Asie (à l'exclusion du Japon) à faire valider ses objectifs de réduction des émissions de carbone par la SBTi pour maintenir le réchauffement « bien en dessous de 2 degrés Celsius ». [3] Pour en savoir plus sur le Plan directeur pour la durabilité à l'horizon 2030 de CapitaLand, veuillez cliquer ici. [4] En utilisant 2008 comme référence. [5] La consommation annuelle moyenne d'un logement HDB (Conseil pour le logement et le développement) de quatre pièces est fondée sur les statistiques énergétiques de 2021 de l'Energy Market Authority de Singapour.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1830342/Photo2_InternationalTechParkBangalore.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1764708/CapitaLand_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 08:32 et diffusé par :