LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 1er avril 2022, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 44e ronde de financement de son Programme principal d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de plus de 2,4 millions $.

De ce montant, 550 000 $ ont été accordés à trois projets pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles. Les promoteurs de ces projets sont Productions KOTV inc., Productions Squeeze inc. et Productions Carpediem inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont la Société Radio-Canada et Télé-Québec. Pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC) qui investira pour cette ronde une somme de 593 333 $ pour 7 projets, le Fonds Québecor investira pour sa part une somme de 1 891 667 $, pour un investissement global totalisant 2 485 000 $ que se partageront les neuf projets de séries de fiction qui ont été sélectionnés. Les producteurs de ces projets sont Productions Pixcom inc. (distributeur international Pixcom international inc.), Les Productions Sovimage inc. (distributeur international Encore Télévision - Distribution inc.), Trio Orange inc., Encore Télévision inc., Aetios Productions inc., Sphère Média inc., Les Productions ALSO inc., et Duo Productions inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : Groupe TVA, Société Radio-Canada et Bell Média.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 346 projets touchant 98 producteurs, 49 diffuseurs canadiens et 59 diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant plus de 97,2 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 21%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 20%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 20% et des émissions dramatiques à hauteur de 39%.

Sur l'ensemble de ses contributions pour les composantes télévisuelles et multiplateformes par le volet de soutien à la production convergente, le Fonds Québecor a offert des contributions totalisant à ce jour près de 77,4 millions $ depuis sa création.

Avec cette 11e ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour plus de 11,4 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette 7e ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de plus de 8,4 millions $ et le FMC de près de 4 millions $, totalisant près de 12,4 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

SÉRIES DE FICTION

Les Affluents

Productions Pixcom inc.

Distributeur international : Pixcom international inc.



Télédiffuseur canadien : Groupe TVA



Partenariat avec le FMC

Sarah Delean, une jeune avocate, se retrouve impliquée malgré elle dans l'assassinat de sa voisine Mexicaine, réfugiée au Canada. L'enquête qu'elle mène alors, lève le voile sur un monde tentaculaire dans lequel une puissante compagnie minière affronte la menace écoterroriste.

L'Empereur

Les Productions Sovimage inc.

Distributeur international : Encore Télévision - Distribution inc.



Télédiffuseur canadien: Bell Média



Partenariat avec le FMC

En 2005, après un party de bureau bien arrosé, Christian raccompagne Manuela chez elle et la fin de soirée « dérape ». Malgré ce qui ressemble à un accident de parcours, ils continuent à travailler ensemble. En 2015, une femme dénonce Christian à la police : elle se dit victime de viol. Puis une autre se manifeste, puis plusieurs autres. Christian est un père et un mari aimant, la société l'idolâtre et une omerta généralisée règne... Il est au sommet, mais pour combien de temps?

Le Temps des framboises - saison 2

Trio Orange inc.

Télédiffuseur canadien : Groupe TVA



Partenariat avec le FMC

La saison 2 de la série Le temps des framboises continuera d'aborder les thématiques fortes et universelles qui ont été mises de l'avant dans la saison 1, toujours avec un ton empreint d'authenticité, d'humanité et de lumière qui est cher à la plume de Florence Longpré et Suzie Bouchard et à la réalisation de Philippe Falardeau.

La Candidate

Encore Télévision inc.

Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada



Partenariat avec le FMC

La candidate est un récit d'apprentissage qui suit le parcours d'Alix, une mère de famille monoparentale cassée qui se voit proposer d'être candidate poteau pour un tiers?parti. En gros, lui explique?t?on, ça consiste à mettre sa face sur les poteaux d'une circonscription où elle n'a aucune chance de gagner afin que le parti puisse présenter des candidats partout. Elle accepte sans trop réfléchir, un peu pour rendre service, un peu parce que... pourquoi pas? Elle est loin de se douter à quel point ou comment ça va changer sa vie.

Aller simple - Saison 2

Sphère Média inc.

Télédiffuseur canadien: Bell Média



Partenariat avec le FMC

Jusqu'où une bande d'amis, depuis toujours, est prête à aller pour protéger l'un des siens? Mais qu'arrive-t-il quand tout ne se passe pas comme prévu?

Derniers recours

Aetios Productions inc.

Télédiffuseur canadien : Groupe TVA



Partenariat avec le FMC

Éléonore (Sarah-Jeanne Labrosse) est avocate et Jacob ( Pier-Luc Funk), journaliste. Ensemble ou séparément, ils dénoncent des injustices, prennent d'assaut la rigidité des institutions et tentent de restaurer la confiance de citoyens envers le système. Ils prennent à bras-le-corps des causes désespérantes avec l'objectif de niveler les inégalités.

Désobéir - Le Choix de Chantale Daigle

Productions ALSO inc.

Télédiffuseur canadien: Bell Média



Partenariat avec le FMC

En 1989, l'affaire Chantale Daigle déchaîna les passions dans tout le Canada. Structurée comme un thriller, la mini-série se concentre sur ces quelques semaines de l'été 89 et sur la victoire judiciaire de cette jeune femme qui ont marqué le droit à l'avortement au Canada.

Moi non plus - Saison 2

Encore Télévision inc.

Télédiffuseur canadien: Bell Média

Cette saison, dans la plus pure tradition de la comédie romantique, nos deux héros sont constamment confrontés à des obstacles qui viennent entraver leurs tentatives de rapprochements. Nous jouons ainsi à fond avec l'idée du mauvais timing, du triangle amoureux et des malentendus, avec d'un côté Sarah et Jean-François et de l'autre, Christian et Myriam qui remettent en question leur séparation.

Ma Mère

Duo Productions inc.

Télédiffuseur canadien: Groupe TVA

MA MÈRE raconte le parcours compliqué mais finalement positif de Chantal Bélanger, une quinquagénaire, qui sort de prison après une peine de 18 mois pour fraude. Elle a reçu récemment pendant son séjour en taule, un diagnostic de bipolarité.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de plus de 5,8 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 126 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le lundi 3 octobre 2022, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Maintenant, par souci écologique et aussi d'efficacité, les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.fondsquebecor.ca.

