Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick octroient plus de 27,8 millions à l'Université de Moncton

Appui concret aux communautés acadiennes et francophones : les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick annoncent un investissement important pour l'Université de Moncton

MONCTON, NB, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada tient à coeur sa responsabilité de s'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes peuvent apprendre dans la langue officielle de leur choix. Pour y arriver, le continuum en éducation, du préscolaire jusqu'au postsecondaire, joue un rôle essentiel. Appuyer et encourager l'enseignement dans la langue de la minorité et l'apprentissage de la seconde langue officielle est une priorité du gouvernement, car cet apprentissage nous rassemble et contribue à bâtir un Canada plus bilingue.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé, en partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, un appui financier de plus de 27,8 millions de dollars à trois projets de l'Université de Moncton. La ministre était accompagnée de l'honorable Daniel Allain, ministre néo-brunswickois des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale (présent au nom de l'honorable Trevor Holder, ministre néo-brunswickois de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail), et du Dr Denis Prud'homme, recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton.

Stabilisation et renforcement de la capacité de l'Université de Moncton

La plus grande part du financement annoncé aujourd'hui - soit 18,5 millions versés sur trois ans par le gouvernement du Canada et 5,5 millions versés sur trois ans par le gouvernement du Nouveau-Brunswick - vise un projet qui permettra à l'Université de Moncton de maintenir et d'accroître son offre de programmes prioritaires, y compris des cours en ligne, ainsi que d'acquérir le matériel et l'équipement nécessaires à la livraison des cours. Le projet vise aussi à appuyer la formation continue des professeurs et la mise à jour du matériel pédagogique. Finalement, ce projet permettra d'offrir de nouvelles bourses d'études de 2 000 dollars à plus de 1 000 étudiants sur trois ans, et d'appuyer les efforts de publicité et de promotion visant le recrutement d'étudiants.

Rénovation et aménagement des locaux pour faciliter l'accès aux services d'apprentissage et de soutien aux trois campus de l'Université de Moncton

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick verseront également plus de 812 000 dollars chacun pour effectuer la rénovation d'espaces qui répondront davantage aux besoins des étudiants grâce à des salles d'études et d'examen isolées et insonorisées, et à des espaces communs. L'Université acquerra aussi de l'équipement et du mobilier essentiels pour plusieurs locaux de ses trois campus.

Rénovation à la Direction générale des technologies et mise à jour de l'équipement informatique à l'Université de Moncton

Finalement, l'Université de Moncton recevra plus de 1,1 million de dollars sur deux ans du gouvernement du Canada et 1,1 million de dollars sur un an du gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de remplacer et de moderniser l'équipement informatique des laboratoires et salles d'enseignement aux campus de Moncton, d'Edmundston et de Shippagan. Ceci permettra d'ajouter de nouvelles technologies et de renforcer l'infrastructure de réseau et de cybersécurité reliant les trois campus. Le projet permettra aussi de rénover des espaces de la Direction générale des technologies au Pavillon Jeanne-de-Valois du campus de Moncton.

Ces projets sont financés dans le cadre de l'Entente Canada-Nouveau-Brunswick relative à l'enseignement en français langue première et à l'enseignement de la langue seconde 2019-2020 à 2022-2023.

« En tant que fière Acadienne et diplômée de l'Université de Moncton, je suis très heureuse d'être ici, à mon alma mater, pour souligner une grande journée dans l'histoire de cette institution phare de notre communauté. Le financement accordé à ces trois projets rehaussera la capacité et la qualité de l'enseignement à l'Université de Moncton et favorisera la réussite des étudiants pour les décennies à venir. Cet investissement majeur permettra aux étudiants et à la communauté de bénéficier d'une université modernisée, en plus de faire rayonner notre culture francophone et acadienne. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'Université de Moncton joue un rôle essentiel en veillant à ce que les étudiants de niveau postsecondaire du Nouveau-Brunswick puissent étudier dans la langue de leur choix. En tant que seule province officiellement bilingue au Canada, nous savons qu'il est important de favoriser l'épanouissement des communautés parlant nos deux langues officielles. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer au gouvernement fédéral dans le cadre de cette entente bilatérale qui permet à l'Université de Moncton d'avoir accès à des fonds importants pour améliorer la prestation de ses programmes et services. »

- Trevor Holder, ministre néobrunswickois de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail

« Les fonds annoncés aujourd'hui visent à enrichir l'expérience étudiante en offrant une éducation et des services de qualité. Une partie de ces fonds vont nous permettre d'actualiser nos infrastructures technologiques afin de bonifier la formation et de favoriser la collaboration et la complémentarité dans l'offre de nos programmes au sein de l'Université et des institutions postsecondaires en situation minoritaire au Canada. De plus, en injectant des fonds dans les programmes prioritaires, nous serons en mesure de former une main-d'oeuvre professionnelle qualifiée dans les secteurs qui sont névralgiques pour l'épanouissement et la vitalité des communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick. »

- Dr Denis Prud'homme, recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton

L'Université de Moncton est la plus grande université canadienne de langue française à l'extérieur du Québec.

L'Université de Moncton est un établissement d'enseignement postsecondaire formé de trois campus exclusivement de langue française. Elle est reconnue pour l'excellence de son enseignement et de sa recherche ainsi que pour son importante contribution au développement de la société acadienne et francophone.

Le budget de 2021 prévoit un investissement de 121 millions de dollars sur 3 ans (de 2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir l'éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ces nouveaux investissements seront octroyés principalement dans le cadre de mécanismes de collaboration intergouvernementale existants en vue d'aider les provinces et territoires à répondre aux besoins pressants pour aider à stabiliser le secteur de l'éducation postsecondaire dans la langue de la minorité.

Cette aide est accordée par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

