ZAMARAD ENTRE DANS LE TRÈS CONVOITÉ CERCLE DES GAGNANTS





Le NFT le plus précieux sur Cardano : la course a commencé pour un accès à la propriété d'un bien physique extrêmement rare : une sculpture équine en émeraude de 17 420 carats.

SAN FRANCISCO, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- ZAMARAD, une sculpture équine en émeraude, est dans une classe à part dans le paysage des actifs basés sur la blockchain.

Au premier coup d'oeil, on constate immédiatement l'attrait irréfutable de ce chef-d'oeuvre unique en son genre qui représente une tête de cheval aux yeux de feu. L'oeuvre taillée dans le flanc d'une montagne de Bahia par l'artiste brésilien Florinaldo Souza dos Santos, et sculptée entièrement dans de l'émeraude, l'une des gemmes les plus rares en son genre jamais découvertes dans l'histoire récente, dans un spécimen de matrice de biotite, de schiste et de cristal.

Comme il s'agit d'une pierre très lourde et d'une très grande valeur (132 lb et 17 420 carats), son sculpteur a dû faire preuve d'une patience incommensurable pour atteindre une telle perfection. Florinaldo Souza dos Santos a eu besoin de six mois pour sculpter minutieusement chaque détail.

« Une petite erreur pouvait compromettre toute la pierre », a-t-il expliqué.

Les efforts de l'artiste ont été récompensés : le regard majestueux de ZAMARAD est imposant, ses yeux perçants sont électrisants. L'oeuvre est un symbole culturel de courage et de liberté, et d'une détermination et d'une force sans limites.

L'univers exclusif de la technologie des blockchains est la vitrine idéale pour une oeuvre d'une telle rareté : ZAMARAD fait son entrée sur la plateforme Cardano, avec un NFT important fournissant une preuve de propriété numérique.

Dans l'esprit de ce bien physique unique, la sculpture équine en émeraude sera offerte dans le cadre d'une enchère inversée. Le prix de base est de 100 millions d'ADA. Ce prix sera réduit de 10 000 ADA toutes les 10 minutes, jusqu'à atteindre 40 millions d'ADA, pour ensuite se réinitialiser à 100 millions d'ADA.

L'origine, les composantes, l'authenticité et la provenance de ZAMARAD, qui est aujourd'hui exposée dans une collection d'art privée à Dubaï, ont fait l'objet de vérifications méticuleuses de la part de nombreux gemmologues indépendants.

Une transparence totale, des évaluations officielles à la capacité de délivrer sous condition, en passant par la disponibilité de la documentation, garantit l'intégrité de l'acquisition et le plein contrôle de la sculpture dans les univers numérique et physique. Le fractionnement du NFT Zamarad peut offrir à l'investisseur une option de RCI avisée.

Cette course unique représente la victoire ultime pour les collectionneurs d'objets d'art, les passionnés de NFT et les investisseurs.

