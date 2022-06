Lancement mondial du V8 de Midea à Dubaï, une révolution technologique dans le système DRV





DUBAÏ, EAU, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- Midea Building Technologies a lancé le système DRV V8 à Dubaï. Ce produit remarquable est en mesure de répondre à de nombreux problèmes de l'industrie grâce aux technologies ShieldBox, SuperSense et HyperLink.

Le développement de solutions intelligentes sobres en carbone et les importantes difficultés liées aux systèmes DRV traditionnels imposent un changement dans l'industrie. Gene Sun, DG de Midea KONG Intelligent Building Ltd, a présenté le concept des solutions iBuilding. Les mégadonnées, l'IdO, la 5G et d'autres technologies permettent aux solutions iBuilding d'atteindre l'interopérabilité des humains, des équipements et de l'espace tout au long de son cycle de vie.

Les consultants du secteur ont décrit les difficultés du secteur du bâtiment et des systèmes DRV. Les orifices de ventilation dans le boîtier de commande électrique des DRV traditionnels entraînent des dommages internes causés par le sable, la poussière, la neige et les insectes, ce qui est un problème majeur dans certains environnements, comme au Moyen-Orient et en Afrique. Les systèmes DRV traditionnels accroissent également des difficultés de construction, et le processus de réparation est à la fois long et coûteux.

Peter Wu, Ingénieur R&D principal de Midea DX Product Company, a détaillé la recherche révolutionnaire à l'origine du DRV V8 de Midea, du point de vue de la qualité, du design et de la faible teneur en carbone. Midea a lancé le tout premier boîtier de commande électrique entièrement clos (ShieldBox) pour éviter les dommages causés par les environnements hostiles sur les composants internes. Du point de vue de l'installation, la puce de communication conçue par Midea (HyperLink) réalise une topologie arbitraire en plus de la méthode traditionnelle, réduisant ainsi les coûts d'installation et améliorant l'efficacité de l'installation. Pour fonctionner, le DRV V8 est équipé de 19 capteurs (SuperSense), la gamme la plus complète de l'industrie, permettant un diagnostic instantané du volume de réfrigérant actuel du système.

Sur le plan du design, le DRV V8 de Midea présente une série d'éjections latérales dans son module extérieur, ce qui réduit ses espaces occupés et en facilite le transport. Une gamme diversifiée de modules intérieurs est disponible pour répondre aux exigences de plus en plus complexes en intérieur et annuler les contraintes de hauteur du produit. En ce qui concerne les économies d'énergie, le DRV V8 de Midea est également en tête puisqu'il assure un courant continu dans tous les modules intérieurs et extérieurs et une répartition de l'énergie pour une gestion sectorisée de l'énergie.

Le DRV V8 de Midea a obtenu plusieurs certifications d'Intertek, et sa solution énergétique a reçu une médaille d'or au salon International des Inventions de Genève 2022. En élaborant des normes mondiales pour les DRV destinés aux bâtiments à émission zéro, Midea vise un avenir durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1831558/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1831559/image_2.jpg

