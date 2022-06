Esri intègre les données de LightBox pour étendre le géocodage à des fins de contenu canadien





Pour localiser, cartographier et analyser d'autres formes d'informations géospatiales précieuses, les industries ont besoin de coordonnées X et Y se rattachant aux noms de lieux. Les utilisateurs de nombreux secteurs sont en possession d'adresses ou de noms de lieux dans divers états d'exhaustivité, et ils souhaiteraient être en mesure de transformer ces informations en renseignements exploitables. Pour répondre à ce besoin, Esri, le leader mondial de l'intelligence géographique, s'est associée à LightBox, un fournisseur d'analyse de données immobilières, pour proposer des solutions de géocodage avancées au Canada.

Le service est disponible pour les utilisateurs d'ArcGIS Online et de l'ArcGIS Platform. L'amélioration apportée par LightBox va permettre de fournir un géocodage plus précis pour les emplacements sous un même toit, concernant les adresses, les sous-adresses ou les lieux dotés de plusieurs unités. L'ArcGIS Platform, une plateforme géospatiale en tant que service, offre aux développeurs un accès direct aux services de localisation à l'aide des API et des infrastructures Web de leur choix, et ce qu'ils prennent en charge des dizaines ou des millions d'utilisateurs.

Suite au lancement le 31 mai de l'ArcGIS World Geocoding Service, la collaboration entre Esri et LightBox offre des solutions de géocodage plus précises pour les utilisateurs d'ArcGIS. Esri répond également aux besoins de géocodage avancés via ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, ArcGIS World Geocoder et ArcGIS StreetMap Premium.

« LightBox, anciennement DMTI Spatial, offre la solution d'adressage et de sous-adressage leader du marché pour le géocodage de haute précision », a déclaré AJ Dunklau, directeur général de la division Intelligence géospatiale de LightBox. « Les utilisateurs d'Esri pourront désormais accéder à ces données robustes, en tirant parti des 20 années d'expérience de LightBox en matière de développement de bases de données de géolocalisation canadiennes. Notre partenariat permet à ces utilisateurs de bénéficier de données de géocodage précises et d'explorer les solutions de données canadiennes plus larges que LightBox est en mesure de fournir. »

L'ArcGIS World Geocoding Service couvre plus de 90 % de la population mondiale et fournit un géocodage au niveau de la rue pour plus de 150 pays. La nouvelle alliance avec LightBox souligne une fois de plus l'engagement d'Esri à améliorer l'expérience utilisateur, à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos utilisateurs les meilleures informations d'adresse qui existent pour le Canada », a déclaré Robert Jensen, chef de produit de la division Géocodage chez Esri. « Le fait de disposer d'une couverture, d'une actualité et d'une précision des adresses exceptionnelles permet aux utilisateurs qui s'appuient sur des adresses spatialement précises de prendre des décisions efficaces. L'intégration des données de LightBox dans ArcGIS leur donne confiance dans la capacité d'Esri à proposer une expérience de géocodage puissante. »

Pour en savoir plus sur l'ArcGIS World Geocoding Service d'Esri, rendez-vous sur go.esri.com/geocoding-service.

À propos de LightBox

LightBox est la première plateforme mondiale d'informations et de technologies immobilières. Grâce à son excellence opérationnelle et à sa passion pour l'innovation, LightBox facilite la transparence, l'efficacité, la perspicacité et la prédiction pour les secteurs de l'investissement immobilier et de l'analyse de localisation. Les clients de LightBox comprennent des agences commerciales et gouvernementales qui ont besoin de données immobilières sûres et de puissantes solutions de flux de travail, ainsi que des courtiers, des développeurs, des investisseurs, des prêteurs, des assureurs, des fournisseurs de technologie, des consultants en environnement et des professionnels de l'évaluation. Le siège de LightBox est basé à Irvine, en Californie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.lightboxre.com.

À propos d'Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles figurent des sociétés du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri s'appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IoT) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

