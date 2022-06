Netac lance le disque électronique NV7000





SHENZHEN, Chine, 3 juin 2022 /CNW/ - Netac a récemment lancé sa nouvelle gamme de disques électroniques phares, le disque Netac NV7000, afin d'atteindre un niveau ou une performance jamais atteints auparavant. Ces nouveaux produits ont été conçus pour offrir la performance maximale pour les plateformes actuelles.

Outre sa performance exceptionnelle, il a du style. Le nouveau disque Netac NV7000 est équipé d'un dissipateur thermique massif afin d'assurer un transfert de chaleur plus efficace vers le dissipateur thermique, ainsi que de nombreux composants étonnants tels que son contrôleur et sa mémoire flash NAND 3D.

Le disque Netac NV7000 est une toute nouvelle option pour les joueurs et les utilisateurs haut de gamme qui souhaitent obtenir le plus de performances possible d'un disque. Sa vitesse rapide et exceptionnelle en fait une excellente option pour les consommateurs, surtout maintenant que Windows permet le stockage direct. Pour les opérations de lecture et d'écriture, le disque offre respectivement des vitesses séquentielles allant jusqu'à 7 200 Mb/s et 6 850 Mb/s, et jusqu'à 940 000 et 1 000 000 IOPS pour une performance rapide.

En outre, Netac a alimenté le disque avec l'un des contrôleurs PCI Express 4.0 les plus rapides, il utilise un schéma de mise en cache pSLC dynamique afin d'offrir des performances rapides et une endurance optimale, en étant capable d'assurer jusqu'à 3 000 To de téraoctets écrits à sa capacité maximale, couvert par une garantie de cinq ans et 2 millions d'heures moyen entre les défaillances. Leur gamme est également prise en charge par la nouvelle génération de consoles, comme la PlayStation 5, où elle peut fournir les spécifications minimales de Sony pour un disque à utiliser comme dispositif de stockage.

Les disques sont actuellement disponibles à 3 capacités : 1 To, 2 To et 4 To. Ils constituent certainement un choix pratique pour les utilisateurs comme les joueurs de gros jeux, les créateurs vidéo et les concepteurs.

Netac Technology Co., Ltd., dont le siège social est situé à Shenzhen, est un important fabricant de mémoire flash fondée en mai 1999. Netac a fait partie de la liste des parts de GEM en 2010, connue sous le nom de « First Mobile Storage Stock in China ».

Pour de plus amples renseignements sur Netac Technology Co., Ltd, veuillez communiquer avec notre distributeur canadien Keynat Technology Ltd.

Adresse : 25, chemin Beaver Creek Ouest, unité 10, Ontario L4B 1K2 Canada

Tél. : 905 597-8338

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1830441/image_1.jpg

SOURCE Netac

Communiqué envoyé le 3 juin 2022 à 04:17 et diffusé par :