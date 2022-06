Walton Global annonce un accord de financement de terrains à bâtir de 100 millions USD avec Fortress Investment Group





Walton Global, une société d'investissement immobilier et de gestion d'actifs fonciers, comptant 3,6 milliards USD sous gestion, est heureuse d'annoncer la clôture d'un dispositif de 100 millions USD fourni par des sociétés affiliées à des fonds gérés par Fortress Investment Group LLC. Les fonds seront alloués à la ligne d'activité de financement des terrains à bâtir (builder land financing, BLF) de Walton pour acquérir des propriétés dans des zones à forte croissance afin de soutenir la demande de logements à travers les États-Unis.

« C'est une transaction extrêmement importante pour Walton tandis que nous continuons à soutenir nos partenaires constructeurs de résidences pour faire face à la pénurie de logements, qu'il faudra des années pour corriger », a déclaré Bill Doherty, PDG de Walton Global. « C'est une joie pour nous que de travailler avec Fortress, une entreprise qui possède des décennies d'expérience du marché immobilier américain et une compréhension approfondie des grandes dynamiques qui sous-tendent la demande de logements, laquelle devrait, selon nous, rester élevée en dépit du ralentissement économique potentiel. Nos efforts vont se poursuivre pour promouvoir le logement abordable pour les consommateurs, tout en continuant à générer des bilans et des marges solides pour notre réseau de constructeurs de résidences. »

Walton travaille activement à l'identification d'acquisitions potentielles de terrains en collaboration avec un important constructeur de résidences depuis le début des discussions avec Fortress.

La première acquisition d'infrastructures de Walton qui utilisera le dispositif de Fortress a été clôturée en mai 2022. Le projet de 9,5 millions USD, baptisé La Playa, est un développement situé à Hayward, en Californie, dans le comté d'Alameda de la région de la baie de San Francisco, qui vise le développement de 47 nouvelles résidences.

Walton prévoit de déployer le capital restant dans les mois à venir, avec environ sept acquisitions ciblées sur des marchés à forte croissance identifiés, notamment dans les régions de Phoenix et Seattle. Le montant du dispositif pourrait également augmenter pour atteindre 150 millions USD, mais ce montant sera déterminé au fur et à mesure que des propriétés supplémentaires seront identifiées.

Le programme BLF de Walton offre des solutions aux besoins d'inventaire des terrains en acquérant des propriétés identifiées par des constructeurs et des promoteurs, et en concluant simultanément des conventions d'option avec eux pour l'achat par phases de futurs lots. Les investisseurs reçoivent des flux de trésorerie lorsque chaque convention d'option est exercée ou lorsque les résidences sont vendues, ce qui peut se produire dans un délai de 6 à 24 mois.

La stratégie utilisée pour le dispositif avec Fortress est semblable à celle du fonds Builder Identified Land Target (BILT) de Walton lancé au début de 2022, qui est actuellement proposé aux courtiers, aux conseillers en placement agréés, aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs spécialisés dans les family offices.

M. Doherty a ajouté : « Nous nous réjouissons à l'idée de créer de nombreuses nouvelles communautés dans les années à venir en collaboration avec Fortress et avec les meilleurs constructeurs nationaux et régionaux pour placer ces capitaux dans des endroits qui feront la différence. »

À propos de Walton Global

Walton Global est une société privée de premier plan mondiale axée sur la gestion d'actifs fonciers et l'investissement immobilier qui concentre ses activités sur la recherche, l'acquisition, l'administration, la planification et le développement de terrains. Avec plus de 43 ans d'expérience, Walton a fait ses preuves dans l'administration de projets d'investissement foncier dans certaines des zones métropolitaines à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. La société gère et administre 3,6 milliards USD d'actifs pour le compte de ses investisseurs mondiaux répartis dans 73 pays, de constructeurs, de promoteurs et de partenaires de l'industrie. Walton compte plus de 97 000 acres de terrains en propriété, sous gestion et sous administration aux États-Unis et au Canada, et est présente dans divers secteurs d'activité comme les investissements fonciers de pré-développement axés sur la sortie (« exit-focused »), les programmes de financement foncier et la construction de logements spécifiquement destinés à la location (« le build-to-rent »). Pour en savoir plus, rendez-vous sur walton.com.

