La 31e Foire internationale du livre d'Abou Dabi conclut sept jours d'activités mémorables

ABOU DABI, EAU, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- Organisée sous le haut patronage de Son Altesse le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, la Foire internationale du livre d'Abou Dabi (ADIBF) a conclu sa 31e édition, après avoir accueilli des milliers de visiteurs pendant sept jours (du 23 au 29 mai 2022), au sein du Centre national des expositions d'Abou Dabi (ADNEC).

Cette foire annuelle, qui se déroule sous l'égide du Centre de langue arabe d'Abou Dabi (ALC) (Département de la culture et du tourisme d'Abou Dabi [DCT Abu Dhabi]), a été marquée par une augmentation notable des ventes de livres et de publications dans divers domaines de la connaissance et de la culture. En effet, les maisons d'édition participant à l'événement ont fait un retour positif de leur expérience et du grand volume de ventes réalisées. L'événement a accueilli des milliers d'étudiants d'écoles de tout le pays, qui ont apporté beaucoup d'énergie et d'enthousiasme aux différentes sections de la foire.

L'édition de cette année a proposé un agenda chargé d'événements qui se sont distingués par leur contenu novateur et sérieux, notamment un programme professionnel pour les éditeurs et des ateliers pour que chacun puisse affiner ses compétences en matière de création littéraire. Une augmentation significative du nombre d'éditeurs participant à l'événement a été constatée, avec 1 130 éditeurs de plus de 80 pays offrant une large sélection de littérature attirant des publics divers. Plus de 650 événements culturels, artistiques et éducatifs ont eu lieu tout au long de la semaine, en présence d'invités internationaux de renom tels que des lauréats du prix Nobel et des prix Booker et Pulitzer, ainsi que certains des intellectuels et des esprits créatifs arabes les plus renommés.

L'ADIBF 2022 a choisi l'influent écrivain et intellectuel égyptien Taha Hussein, connu comme le « doyen de la littérature arabe », en tant que « Personnalité de l'année ». La vie et l'oeuvre de l'auteur et critique renommé ont ainsi été mises en lumière pendant les sept jours de l'événement, et la nouvelle génération a pu découvrir son travail.

L'Allemagne a été accueillie en tant qu'invitée d'honneur. Des éditeurs allemands de renom ont participé à l'événement et un calendrier spécial d'activités a été mis en place tout au long de la semaine. Ces activités ont mis en valeur le patrimoine littéraire allemand et célébré la longue tradition d'échanges culturels entre ce pays et les Émirats arabes unis. Elles ont également permis de montrer les efforts déployés par les Émirats arabes unis dans le secteur de l'édition et des conférences, promouvant davantage la Foire internationale du livre d'Abou Dabi au niveau mondial.

Le prix Sheikh Zayed Book également récompensé ses lauréats pour sa 16e édition, lors d'une cérémonie spéciale tenue au Louvre Abu Dhabi, au cours de laquelle le célèbre penseur Abdullah Al Ghathami a été honoré en reconnaissance de sa carrière illustre et pionnière, durant laquelle il a réalisé des études et des projets de recherche marquants qui ont grandement contribué au mouvement culturel dans la région et dans le monde arabe. Le Dr Al Ghathami a reçu le titre de « Personnalité culturelle de l'année ».

Dans le cadre de la 31e Foire internationale du livre d'Abou Dabi, les visiteurs ont pu participer à un large éventail d'événements de toutes sortes, notamment la première édition du Congrès international de l'édition arabe et des industries créatives, qui a réuni 300 conférenciers, éditeurs et spécialistes originaires du monde entier. Le salon a également été le théâtre du lancement de la première édition du prix « Kanz Al Jeel », qui vise à honorer la poésie Nabati et les études et recherches sur le patrimoine. Ce prix, dont le nom s'inspire de l'un des poèmes écrits par feu le Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, est décerné aux universitaires et aux créateurs qui soumettent des oeuvres explorant la poésie Nabati et ses valeurs. Il vise à renforcer le statut de la poésie dans la société en tant que miroir de la communauté.

En marge de l'événement s'est également tenue la 19e édition de la conférence Gulf Book Fair Managers Meeting, qui a débouché sur une série de nouvelles recommandations visant à améliorer les foires du livre dans la région et à mieux soutenir l'industrie de l'édition arabe.

Son Excellence le Dr Ali bin Tamim, président du Centre de langue arabe d'Abou Dabi, a déclaré : « Nos objectifs stratégiques pour la Foire internationale du livre d'Abou Dabi étaient de véhiculer une image respectable qui corresponde à la position de leader et à la réputation positive des EAU et de l'émirat d'Abou Dabi, en particulier. Nous avons cherché à positionner Abou Dabi comme une destination de choix pour les événements culturels destinés à responsabiliser les gens et à promouvoir la créativité, la connaissance et la culture les plus importants au monde. La Foire incarne la vision du Centre de langue arabe d'Abou Dabi et du département de la culture et du tourisme d'Abou Dabi, qui consiste à soutenir les éditeurs et à leur ouvrir la voie vers un retour compétitif sur le marché. L'ADIBF 2022 constitue un nouveau départ, marqué par le retour de la vie revient dans le monde de la culture, mettant en lumière l'émirat d'Abou Dabi, son authenticité, son identité et ses grandes aspirations culturelles. »

« Cette année a été marquée par de nombreuses premières culturelles et littéraires dans l'histoire du salon, et nous avons voulu présenter des événements au contenu significatif afin d'offrir aux visiteurs une expérience positive et bien organisée en orientant l'attention vers l'industrie du livre dans le but de suivre les traces du père fondateur des EAU, feu le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui croyait en l'importance du livre et en son rôle dans le progrès et le développement des sociétés », a ajouté Son Excellence bin Tamim.

Une série de conférences, de tables rondes, d'expositions et d'autres événements a eu lieu tout au long du salon, et une soirée spéciale dédiée à la poésie en présence du poète Adonis a même été organisée. Les participants ont également eu l'occasion d'entendre le lauréat du prix Nobel d'économie 2021, Guido Imbens, présenter ses théories.

L'artiste Fuad Honda, né à Tokyo et largement reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de la calligraphie arabe au monde, a enchanté ses fans avec une exposition et le lancement d'un livre lors du salon. Enfin, les participants ont pu se réunir au cours de tables rondes présentant les lauréats du prix Sheikh Zayed Book 2022 et du prix international de la fiction arabe, affilié au prix Booker, ainsi que d'une série de tables rondes, d'activités et d'ateliers destinés aux amateurs de livres et à tous les segments de la communauté.

