À l'occasion de la fête des pères, Eskute s'associe à Innaest pour la première mondiale de la série Netuno





BERLIN, 3 juin 2022 /PRNewswire/ -- À l'approche de la fête des pères, Eskute, une société de vélos électriques en pleine expansion, s'est associée à Innaest pour le lancement mondial de son nouveau VTT électrique Netuno Pro. Avec le lancement du VTT électrique Netuno, Eskute et Innaest invitent tout le monde à « Roulez l'Eskute avec votre cher papa » cet été.

Innaest x Eskute

En tant que boutique en ligne de premier plan, Innaest aide ses clients à créer un style de vie esthétique et créatif grâce à une sélection d'appareils électroménagers et de produits ménagers. Eskute et Innaest se sont associés pour offrir aux consommateurs davantage d'options cyclistes, leur permettant d'explorer les grands espaces et de rester en forme pendant les mois les plus chauds.

La série de Netuno est la deuxième génération de la série Voyager VTT d'Eskute, lancée en 2021. Un produit haut de gamme et de qualité-prix chez Eskute, le Netuno Pro présente des fonctionnalités exceptionnelles, notamment en matière de vélo tout-terrain, ce qui en fait le choix idéal pour les amateurs d'itinéraires en plein air.

Grâce à son moteur Bafang M410 de 250 W à entraînement central, le Netuno Pro fournit une puissance robuste et instantanée qui permet aux cyclistes d'économiser leur énergie et leurs efforts, de réduire les efforts à fournir dans les collines et de faciliter les départs à l'arrêt. De plus, un système de capteurs sophistiqué gère la puissance fournie aux pédales jusqu'à un couple maximal de 80 N.m. et une vitesse maximale de 25 km/h, ce qui augmente la durée de vie de la batterie et l'autonomie maximale tout en fournissant une assistance personnalisée lorsque les cyclistes en ont besoin.

La dernière série Netuno d'Eskute comporte également une toute nouvelle batterie intégrée de 36 V, 14,5 AH avec une cellule Samsung. Grâce à une grande capacité de batterie de 522 Wh, le Netuno et le Netuno Pro peuvent parcourir jusqu'à 130 km (80 miles) sur une seule charge. Ces batteries testées en matière de sécurité sont compatibles avec le Polluno et le Polluno Pro, les vélos électriques de ville 2022 d'Eskute. De plus, le Netuno est doté d'un tout nouvel écran LED et prend en charge la connectivité Bluetooth, ainsi que le contrôle de l'application pour smartphone afin que les cyclistes puissent enregistrer leurs itinéraires en temps réel.

« Nous sommes ravis de nous associer à Innaest pour ce lancement incroyable. Innaest a plus de 24 ans d'expérience dans le commerce électronique et un système strict de sélection et d'inspection des produits, et cette coopération est une confirmation de la qualité des produits d'Eskute. Le mois de juin est la meilleure période de l'été et nous espérons que davantage de clients pourront s'aventurer en plein air et profiter d'un mode de transport plus écologique et actif grâce à nos nouveaux produits. Le lancement de la série Netuno coïncide également avec la fête des pères et la journée mondiale du cyclisme, ce qui donne aux clients encore plus de raisons d'opter pour un VTT électrique », a déclaré Alan, le PDG d'Eskute.

L'événement de lancement de la série Netuno aura lieu entre le 3 et le 20 juin sur le site Internet d'Innaest. Pendant cette période, le Netuno sera disponible au prix exclusif de 1 249 euros, tandis que le Netuno Pro sera proposé au prix de 1 999 euros. Les acheteurs bénéficieront également d'une livraison rapide entre 5 et 8 jours ouvrables et d'une période de garantie de deux ans, qui s'étend à trois ans en Espagne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur innaest.com et Eskute.

https://innaest.com/pages/happy-fathers-day-with-netuno

