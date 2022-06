Le complexe international de règlement extrajudiciaire des litiges Maxwell Chambers choisit la plateforme d'arbitrage et de médiation numérique Immediation





Maxwell Chambers, le complexe intégré de résolution alternative des litiges (ADR) basé à Singapour, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Immediation afin d'offrir à ses utilisateurs son logiciel de collaboration vidéo juridique et sa plateforme de résolution des litiges en ligne.

Ce partenariat annonce une avancée majeure vers un avenir hybride avec des capacités élargies permettant des procédures entièrement à distance et en présentiel dans le secteur des ADR et des ODR.

« Depuis la signature de la Convention de Singapour de 2019 sur la médiation, Maxwell Chambers a constaté une augmentation régulière des demandes de rendez-vous pour des affaires de médiation. La pandémie a encore accéléré cette tendance et entraîné une demande accrue pour les services d'audience virtuelle et hybride de Maxwell Chambers », a déclaré Shae Teo, directrice générale adjointe de Maxwell Chambers. « En tant que principal complexe intégré de règlement extrajudiciaire des litiges, le travail conjoint avec nos partenaires nous permet d'offrir à nos clients la meilleure technologie ainsi que les meilleurs services, et la solution sur mesure de bout en bout d'Immediation contribue à établir une nouvelle norme. Immediation a été conçue spécifiquement pour la résolution de litiges sur une plateforme sécurisée, et ses capacités avancées nous permettent de continuer à répondre au besoin d'un environnement virtuel robuste », a-t-elle ajouté.

Immediation propose un cryptage des vidéos et des documents certifié ISO27001, conforme au RGPD et à l'éthique, et à la protection des données personnelles. L'engagement envers ces normes combiné à l'ensemble de plus de 30 outils juridiques spécifiques qu'apporte Immediation, offre un environnement numérique sécurisé, homogène et intuitif pour la résolution des litiges.

« Maxwell Chambers compte parmi les principaux centres internationaux de résolution de conflits et se situe à l'avant-garde du secteur dans toute l'Asie ; son partenariat avec Immediation valide la robustesse de notre technologie », a déclaré Laura Keily, CEO et fondatrice d'Immediation. « Nous nous réjouissons de cette collaboration continue et sommes les pionniers de l'évolution de l'ADR et de l'ODR ».

À propos d'Immediation

Immediation fournit un logiciel de collaboration vidéo juridique, pour l'environnement juridique numérique ultime. Créée par des avocats, sa fonctionnalité, sa spécialisation et son accès inégalés offrent au pouvoir judiciaire, aux avocats et aux tiers neutres la capacité, les moyens et le contrôle nécessaires pour maîtriser des interactions juridiques complexes en ligne. Immediation est déjà utilisée par des tribunaux, des gouvernements, des organismes de résolution de litiges et des cabinets d'avocats pour des affaires locales, nationales et internationales. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.immediation.com

À propos de Maxwell Chambers

Maxwell Chambers est le premier complexe intégré de règlement des litiges au monde, doté de salles d'audience de premier ordre. La société offre un ensemble complet de solutions d'audience numériques et de services d'assistance, qui permet de fournir une solution homogène de bout en bout aux utilisateurs de l'ADR. Maxwell Chambers prend en charge des audiences complexes, multipartites et multijuridictionnelles, dans un cadre physique, hybride ou virtuel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans le monde entier. Aujourd'hui, Maxwell Chambers accueille un certain nombre d'organismes ADR, notamment la Cour d'arbitrage de la CCI, la Cour permanente d'arbitrage, le Centre d'arbitrage international de Singapour (SIAC) et le Centre international de médiation de Singapour (SIMC).

