Hyatt nomme un nouveau dirigeant pour la région Europe, Afrique et Moyen-Orient

Hyatt Hotels Corporation (NYSE : H) a annoncé aujourd'hui un changement de direction qui positionne Hyatt sur la voie d'une croissance stratégique continue dans la région Europe, Afrique et Moyen-Orient (EAMO).

Javier Águila a été nommé nouveau président de groupe pour la région EAMO, suite au départ à la retraite prévu de Peter Fulton, à l'issue d'une impressionnante carrière de 39 ans au sein d'Hyatt. Águila et Fulton travailleront ensemble dans le cadre d'une transition harmonieuse et réfléchie, Águila assumant officiellement ses fonctions au cours des prochains mois.

« La famille Hyatt est reconnaissante du leadership et de l'impact de Peter tout au long d'une carrière qui s'étend sur près de quatre décennies, dans trois régions du monde. Dans le cadre de ses dernières fonctions en tant que président de groupe pour la région EAMO/Asie du Sud-Ouest, que Peter a occupées depuis 2013, il a présidé à l'excellence opérationnelle ainsi qu'à une croissance sans précédent dans la région » a déclaré Chuck Floyd, président mondial des opérations chez Hyatt.

Águila est un successeur interne, en provenance d'Apple Leisure Group (ALG), qu'Hyatt a acquis en 2021. Il a dernièrement occupé le poste de président de groupe, AMResorts Europe et stratégie mondiale, d'ALG. Águila a rejoint ALG en 2019 dans le cadre de l'acquisition d'Alua Hotels & Resorts, qu'Águila a fondé et dirigé en tant que président-directeur général. Águila apporte un vaste ensemble d'expériences et de perspectives, grâce à plus de 20 années d'expérience dans les domaines de l'hôtellerie, du tourisme, du capital-investissement et du conseil stratégique.

« La nomination de Javier constitue une nouvelle étape qui vient concrétiser la vision commune d'Hyatt et ALG », a poursuivi Floyd. « Le fait d'intégrer ALG à notre portefeuille a permis d'accroître de 60 % la présence européenne de la marque Hyatt, et je suis persuadé que Javier est le candidat idéal pour poursuivre la trajectoire positive de la région, et mener l'équipe vers de nouveaux sommets. »

La transition s'accompagne d'un réalignement géographique dans la région, qui place la supervision du sous-continent indien sous la direction de David Udell, président de groupe pour l'Asie-Pacifique, basé à Hong Kong. L'immense expérience d'Udell dans la direction de la région Asie-Pacifique depuis 2014 positionne idéalement Hyatt sur la voie de la croissance continue sur le sous-continent indien.

Hyatt a récemment déclaré sa cinquième année consécutive de croissance nette du nombre de chambres à la pointe du secteur, avec un portefeuille mondial de 113 000 chambres, soit l'équivalent d'environ 40 pour cent de la base de chambres existante d'Hyatt.

