INVITATION AUX MÉDIAS - Dévoilement du plan d'action pour la relance du centre-ville et déploiement d'une vaste campagne afin de stimuler la relance économique du secteur

LONGUEUIL, QC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, en présence de la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours, et de la députée de Marie-Victorin, Shirley Dorismond, procédera au dévoilement des détails du plan d'action pour la relance du centre-ville ainsi que de la nouvelle campagne d'achat local qui vise à encourager la population et les visiteurs à fréquenter davantage les commerces du secteur qui inclut la rue Saint-Charles Ouest. Une vaste stratégie d'attraction et de rayonnement qui s'étendra bien au-delà des frontières de Longueuil.

Cette première étape du plan de relance a été élaborée en collaboration avec les partenaires locaux et découle de l'entente conclue entre la Ville et le ministère de l'Économie et de l'Innovation annoncée en décembre dernier.

Lundi 6 juin, à 9 h



Veuillez noter que le lieu exact de la conférence vous sera mentionné lors de votre

confirmation de présence par téléphone au 450 463-7270 ou par courriel au

[email protected].



