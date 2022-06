La créativité a besoin de repos actif - TUX INTRODUIT LA SEMAINE DE TRAVAIL DE 4 ?JOURS





MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Il est temps de repenser le système dont nous avons hérité afin d'avoir plus de place pour un équilibre travail-vie personnelle et de s'imposer des limites plus saines. Surtout pour ceux de l'industrie créative où la frontière entre personnel et professionnel est souvent floue.

« En tant qu'entreprise dont l'activité consiste à avoir une réserve (presque) inépuisable d'idées, créer un environnement de travail plus durable qui cultive un potentiel créatif maximal est notre plus grande responsabilité et notre meilleur gage de viabilité. C'est pourquoi nous nous réservons plus de place pour le repos actif en introduisant la semaine de quatre jours chez TUX - Par le fait même, TUX devient ainsi la plus grande agence créative du Québec à introduire la semaine de jour pour ses employés. » Dominic Tremblay président de TUX.

Nous sommes convaincus que notre nouvelle approche se traduira par un travail de meilleure qualité pour nos clients. Grâce à la semaine de quatre jours, les talents de TUX auront davantage de temps pour se ressourcer et insuffler plus d'énergie et d'inspiration au sein de leur lieu de travail.

Plus important encore, TUX maintient la rémunération de ses talents à leur niveau actuel et veille à ce que les charges de travail soient réparties de manière plus appropriée pour tenir compte de la réduction des heures de travail. Pourquoi? Car c'est la nouvelle norme de travail à laquelle nous aspirons.

Nous espérons que le repos actif sera adopté dans tous les secteurs et à tous les niveaux des entreprises au Québec. Honnêtement, nous en avons tous besoin. Dans les semaines à venir, TUX partagera ses outils et ressources et expériences afin d'inspirer et de mobiliser les personnes qui souhaitent promouvoir la semaine de quatre jours au sein de leur organisation.

À propos de TUX Creative Co. ( www.tux.co ):

Partenaire créatif compulsif depuis 2010, TUX Creative Co. s'engage à produire des projets qui émergent du lot, qui s'éloignent des lieux communs et qui mettent l'indifférence du consommateur à l'épreuve. TUX a lancé des campagnes internationales, repositionné les principaux acteurs et construit des marques à partir de zéro pour briser le désordre dans pratiquement toutes les catégories. Depuis 2019, TUX est certifiée B Corporation® et s'engage fièrement à une meilleure façon de faire des affaires. Supportant activement le bien-être de ses employés, de sa communauté et de l'environnement, l'agence aide les marques avec lesquelles elle travaille à faire de même.

SOURCE TUX Creative

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 18:31 et diffusé par :