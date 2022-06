Toromont annonce le départ à la retraite planifié de Scott Medhurst, président et chef de la direction





Symbole TSX : TIH

TORONTO, le 2 juin 2022 /CNW/ - Industries Toromont Ltée annonce que Scott Medhurst, président et chef de la direction, a informé le conseil d'administration de son intention de prendre sa retraite dans les douze à dix-huit prochains mois après une fructueuse carrière de 34 ans passée chez Toromont, dont les dix dernières au poste de président et chef de la direction. En plus de fournir un long délai de préavis, M. Medhurst a accepté de collaborer à la transition vers un nouveau président et chef de la direction et d'agir à titre de conseiller auprès de son remplaçant.

Le conseil d'administration de Toromont remercie M. Medhurst de son dévouement et de son apport à l'entreprise ces 34 dernières années. Sous sa direction, Toromont a réuni une équipe chevronnée de dirigeants qui ont assuré la croissance et la rentabilité de la Société de façon remarquable par leur souci constant des intérêts des clients et des parties prenantes. En 2017, sous la direction de M. Medhurst, l'équipe de Toromont a réalisé l'acquisition de la concession Caterpillar dans l'est du Canada, dont elle a brillamment réussi l'intégration, succès qui a généré une importante création de valeur pour les actionnaires. M. Medhurst a une réelle passion pour Toromont. Il a alimenté et renforcé la culture d'entreprise qui, depuis toujours, mise sur la qualité exceptionnelle de chaque réalisation en encourageant l'autonomisation, l'imputabilité, le respect mutuel ainsi qu'un juste équilibre entre les résultats à court terme et le positionnement à long terme. En raison du leadership hors du commun dont M. Medhurst a fait preuve, Toromont a la chance de pouvoir compter sur des dirigeants expérimentés aux postes clés de l'entreprise ainsi que sur des effectifs dévoués, et la Société est dans une position favorable pour l'avenir.

Nous nous réjouissons de savoir qu'il prêtera son concours à une transition harmonieuse.

Un comité spécial du conseil d'administration de Toromont a été créé pour veiller à ce que la transition se déroule sans heurt.

À propos de Toromont



Industries Toromont Ltée regroupe deux unités d'exploitation : Le Groupe Équipement et CIMCO. Le Groupe Équipement comprend un des plus grands concessionnaires Caterpillar sur le plan des revenus et du territoire géographique - couvrant les provinces canadiennes de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de l'Ontario et du Manitoba, en plus de la majeure partie du territoire du Nunavut. En outre, le Groupe comprend des activités de location parmi les plus importantes de l'industrie, un secteur complémentaire de manutention de pièces et un secteur de matériel agricole. CIMCO est un leader du marché des services de conception, d'ingénierie, de fabrication et d'installation de systèmes de réfrigération récréatifs et industriels. Les deux unités d'exploitation offrent un service après-vente complet pour leurs produits. Vous pouvez trouver ce communiqué de presse ainsi que de plus amples renseignements sur Industries Toromont au www.toromont.com.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec la personne suivante :

Michael S. McMillan

Vice-président directeur et chef des finances

Industries Toromont Ltée

T : 416-514-4790

SOURCE Industries Toromont Ltée

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 18:23 et diffusé par :