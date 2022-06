Un partenariat plein le coeur, plein les sens - La famille Leclerc et Laura Lémerveil innovent en créant un nouveau milieu de vie





QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Laura Lémerveil est fière d'annoncer une entente de partenariat avec la famille Leclerc, fleuron québécois et leader du domaine agroalimentaire que représente l'entreprise Biscuits Leclerc. Laura Lémerveil est honorée de compter sur ce partenaire majeur et de franchir un pas de plus en créant un nouveau point de service, la Maison Famille Suzanne Leclerc.

En cette Semaine québécoise des personnes handicapées, ce projet novateur répondra aux besoins des familles ayant un jeune adulte polyhandicapé. Laura Lémerveil soutient près de 220 familles et 32 % des bénéficiaires des services spécialisés sont des jeunes adultes. D'ici 2028, une hausse minimale atteignant 45 % de la clientèle adulte est anticipée. Ce projet résidentiel a donc été développé en réponse aux besoins exprimés par les parents proches aidants de leur enfant devenu un adulte.

«?Nous considérons essentiel que ces jeunes puissent poursuivre leur parcours et faire l'expérience de vivre en résidence, tel un «?chez soi?», en poursuivant leurs apprentissages de la vie quotidienne?», mentionne madame Sandra Lambert, fondatrice et conseillère stratégique de Laura Lémerveil.

Aujourd'hui, Laura Lémerveil consolide son continuum de services avec la création d'un nouveau point de service grâce à l'engagement de la famille Leclerc. La Maison Famille Suzanne Leclerc se veut un milieu de vie résidentiel, structurant et durable, destiné aux jeunes adultes vivant en situation de handicaps multiples et sévères. Cette nouvelle Maison s'inscrit dans le parcours de vie offert à chaque jeune adulte et s'intègre dans le continuum de services spécialisés offert par Laura Lémerveil. À l'issue des travaux de mises aux normes, la maison ouvrira officiellement au cours de la prochaine année.

La Maison Famille Suzanne Leclerc, véritable modèle d'innovation sociale visera à développer l'autonomie de chaque résident qui pourront apprivoiser de nouveaux rituels en lien avec les tâches quotidiennes et la vie en résidence. Ce projet unique par son concept et par l'approche d'intervention spécialisée, générera de nombreuses retombées. La communauté de chercheurs manifeste d'ores et déjà leur intérêt puisqu'ils y voient un fort potentiel d'environnement de recherche et de développement. «?Un tel projet rassembleur et intégré dans la communauté pourrait devenir un modèle distinctif et d'avant-garde pour la province de Québec.?» affirme monsieur Denis Leclerc, président de Groupe Biscuits Leclerc.

Ce 6e point de services de Laura Lémerveil sera localisé à Québec, au 3475, avenue Notre-Dame, dans la résidence de la famille Leclerc. «?Ma femme Suzanne et moi avons choisi de rendre disponible notre résidence à l'organisme Laura Lémerveil afin que ces jeunes adultes puissent avoir accès à un milieu de vie adapté. Ces jeunes méritent notre attention, notre respect et notre solidarité. L'amour dont ils ont besoin se traduit par l'accueil de leur différence et par un accompagnement personnalisé afin qu'ils puissent s'épanouir et s'accomplir dans leur vie comme chacun de nous. C'est tous ensemble que nous contribuerons à assurer le bien-être de chacun d'eux?» a déclaré monsieur Jean-Robert Leclerc. Un beau geste philanthropique pour assurer le bien-être de la clientèle de Laura Lémerveil.

À propos de Laura Lémerveil

L'organisme communautaire Laura Lémerveil ose croire que chaque enfant, adolescent et jeune adulte a le droit de s'accomplir tout au long de son parcours de vie au-delà de la situation de polyhandicap et que sa famille soit soutenue avec bienveillance, grâce à son approche Lémerveil. Il développe et offre un continuum de services de proximité normalisant axé sur l'accomplissement, l'autodétermination et la participation sociale.?Il sensibilise et mobilise les acteurs de la communauté afin de bonifier l'écosystème collaboratif et novateur en réponse aux besoins des familles.??Laura Lémerveil s'approprie le mois de juin pour tenir sa campagne annuelle de sensibilisation et de financement. En juin, rayonnons tous en coeur avec Laura Lémerveil !

À propos de Biscuits Leclerc

Fondée en 1905 par François Leclerc, le Groupe Biscuits Leclerc a pris un essor remarquable au cours des 30 dernières années avec plus de 1 300 employés et neuf usines ultramodernes. Les usines sont situées dans le parc industriel François Leclerc à Saint-Augustin-de-Desmaures, à Hawkesbury, à Cornwall et Brockville en Ontario, à Montgomery en Pennsylvanie, à Kingsport au Tennessee ainsi qu'à Phoenix en Arizona. Spécialisée dans la confection de biscuits, de barres collations et de craquelins, l'entreprise exporte ses produits dans plus de 30 pays. Aujourd'hui reconnue comme une entreprise avant-gardiste, Leclerc répond au goût et aux attentes d'une clientèle avisée, soucieuse de son alimentation et qui aime se faire plaisir.

lauralemerveil.ca?

facebook.com/lauralemerveil

instagram.com/lauralemerveil/

SOURCE Fondation Laura Lémerveil

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 17:43 et diffusé par :