Guillaume Arsenault reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie





GASPÉ, QC, le 2 juin 2022 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Gaspésie à l'auteur-compositeur-interprète Guillaume Arsenault. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil, lors d'une cérémonie organisée par Culture Gaspésie.

« Guillaume Arsenault a une pratique musicale très diversifiée et s'accomplit notamment à travers ses nombreuses collaborations avec des artistes de sa région. Son oeuvre à la fois sensible et poétique s'ancre dans son territoire. D'ailleurs, l'artiste investit son temps et son talent auprès d'artistes de la relève et dans des projets communautaires. Ses plus récents projets d'écriture de chansons aves des proches aidants et des élèves du secondaire ont assurément eu un impact positif sur ces derniers, mais aussi pour la culture gaspésienne », ont souligné les membres du jury réunis par le Conseil.

À propos de Guillaume Arsenault

Auteur-compositeur-interprète, Guillaume Arsenault est né en Gaspésie et y tient une shop à chansons depuis plus de 20 ans. Il appartient à ce pays et sa voix s'accorde à l'envergure de ses paysages, s'appuie sur la puissance des éléments.

Il éprouve le besoin d'écrire de la beauté inutile sans ambition, cherche de petits bijoux sonores et poétiques à poser dans ses chansons folk. Ces dernières se transforment en véritables mosaïques colorées grâce à l'utilisation rythmique et mélodique des sons que Guillaume Arsenault collectionne : chants d'oiseaux, moteur de frigo, bruits de galets, vocalise d'orignal, etc. Le musicien est patient et fignoleur. Cela s'entend dans son sixième album La partie de moi qui tremble (2019), réalisé par Mathieu Pelletier-Gagnon. On y fait un voyage intérieur ponctué par la nostalgie et l'espoir ainsi que par toutes ces choses impalpables qui nourrissent l'existence. Ici, la musique cherche son équilibre entre joliesse et torsion. Les chansons de nature folk sont habillées de claviers et de rythmes hypnotiques provenant du monde de la musique électronica.

Plusieurs fois primé (Festival en chanson de Petite-Vallée, Révélation Radio-Canada Espace musique, Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec) et nommé (ADISQ, Musique Folk canadienne), et fort de son expérience en chanson, Guillaume Arsenault partage maintenant son savoir-faire avec des artistes de la relève. Il s'adonne tour à tour à la conception sonore (Irène sur mars, Le merveilleux voyage de Réal de Montréal), à la réalisation (Dans l'shed, Joey Robin-Hachey, Éric-John Keyser) et à la formation (Chansons rassembleuses/Nikamu Mamuitun).

Pour découvrir le travail de Guillaume Arsenault, une vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix étaient Émilie Bernard, artiste en arts visuels et Karine LeBlanc, artiste pluridisciplinaire.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Gaspésie

Culture Gaspésie est un organisme régional indépendant dont la mission est de représenter les intérêts du milieu culturel et favoriser le développement des arts et de la culture de son territoire. Il regroupe et offre des services aux acteurs culturels de l'ensemble des domaines artistiques. Depuis maintenant plus de 30 ans, Culture Gaspésie s'impose comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel gaspésien.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

