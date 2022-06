GENACOL® CONFIRME UNE FOIS DE PLUS SA POSITION DE CHEF DE FILE EN INNOVATION POUR LA SANTÉ ARTICULAIRE GRÂCE À L'OBTENTION D'UN BREVET





BLAINVILLE, QC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Corporation Genacol Canada inc. est fière d'annoncer l'obtention d'un brevet canadien et américain qui met en évidence la capacité d'innovation de l'entreprise en matière de santé articulaire. En effet, la Technologie Séquentielle AminoLock® de Genacol® vient d'être reconnue comme étant unique et différente des autres méthodes de fabrication de collagène hydrolysé sur le marché.

Ce brevet concerne plus précisément cette technologie d'hydrolyse enzymatique dont il en résulte un hydrolysat de collagène de très faible poids moléculaire (moins de 1 kilodalton) destiné à prévenir ou réduire les douleurs articulaires liées à l'arthrose. Une fois de plus, Genacol® démontre que ses suppléments naturels ont non seulement une efficacité cliniquement prouvée, mais qu'ils sont aussi novateurs.

« Genacol® a toujours placé la science et l'innovation au coeur de ses priorités. Nous sommes très fiers de cet accomplissement; il s'agit du fruit de plusieurs années de travail et d'investissements en recherche et développement. Ce brevet appuiera notre développement tant au Canada qu'à l'international afin d'offrir aux gens nos solutions naturelles et efficaces pour prendre soin de leurs articulations. » Martin Vidal, Président et Chef de la direction.

À propos de Corporation Genacol Canada inc.

Corporation Genacol Canada inc. un chef de file dans le développement et la commercialisation de produits de santé naturels destinés à soulager les douleurs liées à l'arthrose et à maintenir la santé des articulations. Sa mission est d'améliorer la qualité de vie de ses clients en leur proposant une gamme de produits de santé naturels innovants. Forte de son succès au Canada, l'entreprise a également développé une forte présence internationale avec des produits de la marque Genacol® disponibles dans plus de 40 pays, dont l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique et les États-Unis. De plus, la marque Genacol® est enregistrée dans 81 pays à travers le monde. Son succès repose sur son Collagène AminoLock® ultra-hydrolysé et fabriqué à l'aide d'un procédé exclusif appelé « Technologie Séquentielle AminoLock® », qui est un ingrédient de nombreux produits Genacol®.

Pour obtenir plus d'information sur ce brevet canadien et américain, n'hésitez pas à consulter notre site internet : https://genacol.ca/centre-innovation/

