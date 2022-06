Dominée par Riopelle et Motherwell, la plus récente vente de la Maison Heffel témoigne de la vigueur du marché de l'art





MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW/ - La vente d'oeuvres exceptionnelles des géants de l'art contemporain Jean Paul Riopelle et Robert Motherwell fait foi de la vigueur du marché. La Maison Heffel vient de conclure une saison intense à l'échelle mondiale lors de ses enchères en direct très attendues. Des records ont été fracassés dans tous les domaines devant un public passionné et enthousiaste réuni dans la salle de vente virtuelle d'Heffel. Les mises enflammées des collectionneurs ont permis d'atteindre le résultat impressionnant de 16,5 millions $. (Tous les prix sont en dollars canadiens et comprennent une prime d'achat.)

Jean Paul Riopelle, dont le milieu culturel canadien se prépare à souligner le centenaire, jouit d'une réputation plus enviable que jamais. Sans titre, un tableau lumineux mariant des techniques caractéristiques de l'artiste (applications à la spatule et drippings), a volé la vedette dans la catégorie Art d'après-guerre et contemporain de la plus récente vente de la Maison Heffel. L'oeuvre de 1953 a soulevé les passions dans le monde entier et son prix final a grimpé à 2?881?250 $, soit plus du double de son estimation préliminaire.

Un tableau de 1972 du géant américain de l'expressionnisme abstrait Robert Motherwell a particulièrement retenu l'attention parmi les oeuvres exceptionnelles provenant de la prestigieuse collection Joan Stewart Clarke. August Sea #5, une toile de qualité muséale imposante, mais sereine, a été l'une des plus remarquées de l'exposition présentée en tournée dans trois villes du pays avant la vente. Elle a franchi la barre des 2 millions de dollars et a été adjugée pour 2?161?250 $.

« Notre équipe présente un peu partout au Canada a eu l'honneur d'offrir de nombreuses oeuvres de calibre supérieur », a déclaré M. David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « L'intérêt des collectionneurs du monde entier pour des oeuvres d'exception ne se dément pas, comme en font foi les résultats de la séance d'aujourd'hui. »

Faits saillants de la vente aux enchères en direct du printemps 2022

L'éblouissant Sans titre (1953) de Jean Paul Riopelle a été adjugé pour un prix record. Les enchères ont monté en flèche et se sont conclues par une lutte acharnée pour atteindre 2?881?250 $, un prix largement supérieur à l'évaluation préliminaire (qui se situait entre 1?000? 000 $ et 1?500?000 $).

(1953) de a été adjugé pour un prix record. Les enchères ont monté en flèche et se sont conclues par une lutte acharnée pour atteindre 2?881?250 $, un prix largement supérieur à l'évaluation préliminaire (qui se situait entre 1?000? 1?500?000 $). August Sea #5 de Robert Motherwell , un des tableaux les plus remarquables proposés cette saison, a été acquis pour la somme impressionnante de 2?161?250 $. Ce chef-d'oeuvre abstrait de qualité muséale, imposant par son échelle et ses riches tons de bleu, est un bel exemple de ce que recherchent les collectionneurs du monde entier (son estimation variait de 2?000?000 $ à 2?500?000 $).

de un des tableaux les plus remarquables proposés cette saison, a été acquis pour la somme impressionnante de 2?161?250 $. Ce chef-d'oeuvre abstrait de qualité muséale, imposant par son échelle et ses riches tons de bleu, est un bel exemple de ce que recherchent les collectionneurs du monde entier (son estimation variait de 2?000?000 $ à 2?500?000 $). Dans la catégorie Art d'après-guerre et contemporain, Swing Gay de Jack Bush a été adjugé pour le double de son estimation après avoir donné lieu à une chaude lutte. Un heureux collectionneur l'a acquis pour la somme de 721?250 $ (alors que l'estimation se situait entre 250? 000 $ et 350?000 $).

de a été adjugé pour le double de son estimation après avoir donné lieu à une chaude lutte. Un heureux collectionneur l'a acquis pour la somme de 721?250 $ (alors que l'estimation se situait entre 250? 350?000 $). Le Reflet d'Éden , oeuvre créée par Rita Letendre en 1961 pendant une période faste, a séduit de nombreux amateurs. Vendue pour 451?250 $ (soit trois fois l'estimation préliminaire variant de 100?000 $ à 150?000 $), cette oeuvre monumentale a fracassé un nouveau record pour la peintre décédée il y a à peine six mois.

, oeuvre créée par en 1961 pendant une période faste, a séduit de nombreux amateurs. Vendue pour 451?250 $ (soit trois fois l'estimation préliminaire variant de 100?000 $ à 150?000 $), cette oeuvre monumentale a fracassé un nouveau record pour la peintre décédée il y a à peine six mois. Un superbe tableau de l'artiste contemporain de grande renommée Takao Tanabe a lui aussi franchi un sommet chez Heffel. Crossing the Strait, Sunset, un paysage sombre et magistral de la Colombie-Britannique, a été adjugé pour la somme impressionnante de 277?250 $, soit plus de trois fois son estimation prévente de 70?000 $ à 90?000 $.

a lui aussi franchi un sommet chez Heffel. un paysage sombre et magistral de la Colombie-Britannique, a été adjugé pour la somme impressionnante de 277?250 $, soit plus de trois fois son estimation prévente de 70?000 $ à 90?000 $. Coastal Figure, une pièce maîtresse signée Alex Colville , a atteint le prix inouï de 1?561?250 $ (estimation de 650?000 $ à 850?000 $). L'artiste a peint ce tableau expressif qui dégage une grande sérénité en 1951, peu après son retour de la Seconde Guerre mondiale.

une pièce maîtresse signée , a atteint le prix inouï de 1?561?250 $ (estimation de 650?000 $ à 850?000 $). L'artiste a peint ce tableau expressif qui dégage une grande sérénité en 1951, peu après son retour de la Seconde Guerre mondiale. Lawren Harris a brillé chez Heffel, avec quatre oeuvres exceptionnelles caractéristiques de périodes charnières de son incroyable carrière. Une représentation lumineuse des Rocheuses, Mountain Sketch, a franchi le cap du million de dollars et s'est vendue 1?021?250 $ (estimation entre 500? 000 $ et 700?000 $).

a brillé chez Heffel, avec quatre oeuvres exceptionnelles caractéristiques de périodes charnières de son incroyable carrière. Une représentation lumineuse des Rocheuses, a franchi le cap du million de dollars et s'est vendue 1?021?250 $ (estimation entre 500? 700?000 $). Singing Trees, exemple parfait d'un paysage forestier tout en mouvement d'Emily Carr, s'est démarqué lors de la vente printanière chez Heffel. L'oeuvre de sa période de maturité a été adjugée pour 1?261?250 $, un montant largement supérieur à l'estimation préliminaire (entre 500?000 $ et 700?000 $).

La Maison Heffel accepte jusqu'en août 2022 des consignations d'oeuvres canadiennes et internationales pour sa vente aux enchères de l'automne prochain.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les oeuvres offertes chez Heffel lors de la vente en direct du printemps, veuillez vous rendre sur heffel.com.

