Le Groupe Laser Clinics annonce l'ouverture de sa 200e clinique de soins de beauté avancés, sa deuxième au Canada, au centre Square One à Mississauga





MISSISSAUGA, ON, le 2 juin 2022 /CNW/ - Laser Clinics inaugure aujourd'hui sa deuxième clinique au Canada et sa 200e dans le monde, au centre commercial Square One à Mississauga, en Ontario. Élégante, moderne et accueillante, la clinique dispose de sept salles de traitement privées, d'un équipement et d'une technologie de pointe, ainsi que d'une équipe de professionnels de la santé offrant des traitements, des soins et des produits de beauté perfectionnés pour aider les clients et les clientes à se sentir bien dans leur peau.

« Nous sommes ravis de célébrer cette étape importante avec notre équipe et nos clients canadiens », a déclaré John Veitch, PDG du Groupe Laser Clinics basé en Australie. « Forts d'une expertise de plus de 3 millions de traitements par an, nous sommes ravis d'apporter ce savoir-faire au Canada. L'avenir est prometteur, puisque nous sommes en voie de devenir le groupe du marché cosmétique le plus important au monde, ce qui nous donne les ressources, la formation et l'expérience nécessaires pour continuer à offrir à nos clients les meilleurs résultats personnalisés qui soient à un coût abordable. »

Le Groupe Laser Clinics est officiellement entré sur le marché canadien le 4 février 2022 lors de l'ouverture de sa première clinique au Hillcrest Mall de Richmond Hill, en Ontario. Détenue et exploitée par KKR, une éminente société de capital-investissement privé basée à New York, Laser Clinics a effectivement fourni 3 millions de traitements dans le monde en 2021.

« Nous sommes enchantés d'offrir aux Canadiens et aux Canadiennes des traitements et des produits à des prix transparents, abordables et adaptés aux résultats souhaités par chaque client et cliente », a déclaré George Jeffrey, directeur général de Laser Clinics Canada. « La demande est forte au Canada pour ces services et nous sommes convaincus que notre modèle et la valeur que nous proposons répondront aux besoins de nos clients canadiens. »

Laser Clinics se spécialise dans les traitements personnalisés de soins de la peau, les produits cosmétiques injectables, le remodelage du corps et l'épilation au laser, qui sont réalisés à l'aide d'une technologie médicale à la fine pointe de l'industrie. Le comité consultatif médical du Groupe Laser Clinics, composé de dermatologues et de médecins de renom, approuve les appareils, les protocoles et les services qui sont administrés dans chaque clinique. Les traitements sont réalisés par des médecins, des infirmières en pratique avancée et des esthéticiennes médicales certifiées afin de garantir une sécurité et une efficacité optimales. Tel qu'annoncé récemment, le Dr Waqqas Jalil a rejoint Laser Clinics Canada à titre de directeur médical. Le Dr Jalil travaillera avec Laser Clinics et son comité consultatif médical.

Les succursales canadiennes proposent les mêmes traitements et produits qui ont fait leurs preuves dans d'autres marchés, notamment au Royaume-Uni (qui compte 40 cliniques), à Singapour (2 cliniques), en Nouvelle-Zélande (20 cliniques) et en Australie (136 cliniques), où la société a été fondée en 2008.

« Nous continuerons à prendre de l'expansion au Canada et à offrir à nos clients et clientes des services de haute qualité, qui sont tout aussi en demande ici qu'ailleurs dans le monde. Nous sommes heureux d'accueillir le Dr Jalil et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur son expertise, garante du succès et de la croissance du Groupe Laser Clinics au Canada », ajoute George Jeffrey.

John Veitch, PDG du Groupe Laser Clinics, ciseaux à la main, se joint à George Jeffrey et au Dr Waqqas Jalil, directeur général et directeur médical de Laser Clinics Canada respectivement, et à une équipe d'esthéticiens médicaux pour célébrer l'inauguration officielle de la 200e succursale de la marque au centre Square One à Mississauga. Le chef de file australien des soins de beauté avancés poursuit son expansion dans les marchés internationaux, y compris cette deuxième succursale au Canada.

Comptant deux premières cliniques dans la région du Grand Toronto, Laser Clinics Canada continue de rechercher des copropriétaires de franchise qui souhaitent participer à ses plans de croissance en utilisant son modèle d'affaires unique de copropriété d'entreprise à parts égales qui a fait ses preuves dans d'autres marchés. Des précisions sur les possibilités de franchisage, dont ses avantages et une présentation vidéo, sont disponibles sur le site Web canadien de la marque à l'adresse laserclinics.ca.

À propos du Groupe Laser Clinics

Le Groupe Laser Clinics est le leader mondial des soins de beauté et des traitements esthétiques de pointe. Maintenant au Canada en vue d'une expansion nationale, l'entreprise démocratise le domaine de la beauté évoluée en offrant aux Canadiens et aux Canadiennes une plus grande accessibilité à une vaste gamme de traitements et de services de premier ordre utilisant une technologie médicale à la fine pointe de l'industrie. Laser Clinics adapte les traitements à chaque individu et s'assure que les client.e.s obtiennent les résultats souhaités. Ensemble, les plus de 1 600 professionnels de l'entreprise se concentrent sur des services continus et à long terme, ce qui reflète une véritable relation durable et profonde avec leurs clients. Pour plus de détails, visitez le site laserclinics.ca ou suivez #BeautyTailoredToYou / #LaBeautéÀVotreMesure.

