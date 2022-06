De Havilland Canada annonce la réussite du premier vol du CL-415 équipé du programme de mise à niveau de l'avionique Collins Pro Line Fusion®





CALGARY, Alberta, 2er juin 2022 /PRNewswire/ -- De Havilland Aircraft of Canada Limited (« De Havilland Canada ») a le plaisir d'annoncer que le premier vol concluant dans le cadre du programme de mise à niveau de l'avionique pour les avions CL-215T, CL-415 et CL-415 EAF a eu lieu le 30 mai 2022 à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Le nouveau dispositif avionique intègre un poste de pilotage ultramoderne Collins Aerospace Pro Line Fusion® qui a fait ses preuves et est utilisé par des avions civils et des avions de missions spéciales dans le monde entier.

« Nous sommes extrêmement enthousiasmés par le succès du vol d'essai du poste de pilotage Collins Pro Line Fusion® à bord d'un CL-415 », a déclaré Jean-Philippe Côté, vice-président des programmes chez De Havilland Canada. « Nous attendons avec impatience la certification de Transports Canada dans les prochains mois et le début de l'installation des nouvelles suites avioniques sur les postes de pilotage des CL-215T, CL-415 et CL-415 EAF peu après. »

« La société Collins Aerospace est fière de collaborer avec De Havilland Canada dans le cadre de cette initiative importante », a déclaré Chris Conway, directeur du développement commercial de Collins Aerospace. « Notre système avionique intégré Pro Line Fusion® fournit une perception avancée de la situation qui améliore la sécurité, l'efficacité et la prévisibilité essentielles à chaque mission, en particulier l'extinction des incendies. »

« Cascade Aerospace a été très heureuse de lancer les essais en vol du CL-415 AUP de De Havilland Canada cette semaine », a déclaré Kevin Lemke, vice-président exécutif et chef des opérations de Cascade Aerospace. « Il s'agit d'une étape majeure dans le programme de modernisation des aéronefs CL-415 et CL-215T avec une solution de perfectionnement opérationnel qui est incontestablement à la pointe de la technologie et qui permettra à ces flottes de rester efficaces pendant des décennies. Je suis très fier du travail accompli au cours des deux dernières années par l'équipe de produit intégrée de De Havilland Canada en tant que fabricant d'équipement d'origine, de Cascade en tant qu'intégrateur et de Collins Aerospace en tant que fournisseur de la suite avionique. Ces tests en vol couronnés de succès nous font maintenant entrer dans la phase finale du programme, celle des essais et de la certification. »

Cette nouvelle suite avionique a été spécialement conçue et adaptée pour les missions de lutte contre les incendies aériens. Elle sera également installée dans le tout dernier DHC-515 Firefighter. Grâce aux postes de pilotage Collins Pro Line Fusion® installés dans les CL-215T, CL-415, CL-415 EAF et DHC-515 Firefighters, les exploitants pourront faire passer leurs équipages d'un appareil à l'autre en toute simplicité, car ils disposeront d'un poste de pilotage commun à l'ensemble de leur flotte.

« Nous pensons que la possibilité de disposer de postes de pilotage communs à l'ensemble de notre flotte est un avantage important pour nos clients », a déclaré M. Côté. « La formation et la gestion des pièces de rechange seront améliorées pour les clients qui choisissent d'installer la suite avionique Collins Pro Line Fusion® sur l'ensemble de leur flotte. »

De Havilland Canada expose actuellement au salon CANSEC 2022 à Ottawa, Canada et se fera un plaisir de présenter la suite avionique Collins Pro Line Fusion® à ses clients, nouveaux ou existants.

Avec plus de 5 000 appareils livrés, De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) est bien établie dans le monde entier. Notre équipe talentueuse de professionnels de l'aviation se consacre à consolider notre réputation d'excellence, vieille de près de 100 ans, en matière d'innovation, de production et de service à la clientèle. Nos aéronefs fonctionnent de façon fiable dans quelques-uns des climats les plus rudes au monde et assurent des liaisons vitales entre les communautés rurales et les centres urbains en transportant des marchandises essentielles et des millions de passagers chaque année. Nos aéronefs participent également à une large palette d'opérations de missions spéciales, notamment la lutte contre les incendies aériens, la recherche et le sauvetage, l'évacuation médicale, la reconnaissance et la surveillance côtière. En février 2022, De Havilland Canada est devenu la marque d'exploitation des entreprises qui opéraient auparavant sous les noms de Longview Aviation, Viking Air Ltd, Pacific Sky Training et De Havilland Canada. https://dehavilland.com

