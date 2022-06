Bilan synthèse des résultats du premier cycle d'audit - Évaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité des collèges québécois





QUÉBEC, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Commission d'évaluation de l'enseignement collégial rend public son Bilan synthèse des résultats du premier cycle d'audit - Évaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité des collèges québécois (SAQC). Ce bilan présente les principaux constats découlant des audits menés entre 2014 et 2021 dans 80 des 84 collèges visés par cette opération ainsi que des consultations menées auprès des collèges et des experts qui y ont pris part.

Dans l'ensemble, les jugements formulés par la Commission dans le cadre du premier cycle d'audit ont été positifs. Ainsi, pour 83 % des collèges, les systèmes d'assurance qualité et leur gestion garantissent ou garantissent généralement l'amélioration continue de la qualité.

Le bilan met en lumière une diversité de bonnes pratiques et quelques zones d'amélioration concernant l'efficacité de chacune des composantes des systèmes d'assurance qualité des établissements du réseau collégial québécois, soit la qualité des programmes d'études, la qualité de l'évaluation des apprentissages et la qualité de la planification stratégique et de la planification liée à la réussite. Pour chaque composante, des infographies présentent un sommaire des résultats.

Bonnes pratiques

En ce qui a trait aux mécanismes assurant la qualité des programmes d'études, certains éléments sont jugés efficaces au sein de plusieurs établissements évalués, tels que :

les mécanismes veillant à l'encadrement des étudiants et à l'adéquation des méthodes pédagogiques aux besoins des étudiants et aux objectifs des programmes;





les mécanismes permettant de s'assurer de l'adéquation entre le contenu des programmes d'études et les attentes du marché du travail, des universités et des étudiants;





les mécanismes permettant le suivi et l'analyse des indicateurs de réussite.

Certains mécanismes assurant la qualité de l'évaluation des apprentissages constituent aussi des forces des collèges évalués, tels que :

la mise en oeuvre de la Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA);





(PIEA); des pratiques permettant l'adéquation des règles départementales d'évaluation des apprentissages avec la PIEA;





les processus veillant à la révision et à l'actualisation de la PIEA.

Enfin, en ce qui concerne les mécanismes assurant la qualité de la planification stratégique et de la planification liée à la réussite, dans un contexte de gestion axée sur les résultats, une proportion importante des établissements dispose de mécanismes veillant à la mise en oeuvre des moyens liés au plan stratégique et au plan de réussite et permettant le suivi des indicateurs de réussite.

Zones d'amélioration

Certaines zones d'amélioration ont été identifiées par la Commission. Ce sont les suivantes :

les mécanismes relatifs à l'évaluation du personnel permettant de répondre aux besoins des programmes d'études et de fournir des mesures de perfectionnement appropriées;





la mise en oeuvre de la Politique institutionnelle d'évaluation des programmes ou de la Politique institutionnelle de gestion des programmes conformément aux modalités prévues à la politique;





ou de la conformément aux modalités prévues à la politique; les mécanismes veillant à ce que l'évaluation permette à chaque étudiant de démontrer individuellement l'atteinte des objectifs selon les standards visés;





les mécanismes veillant au suivi des résultats de la planification stratégique et de la planification liée à la réussite.

Au terme du premier cycle SAQC, une forte majorité des collèges souligne l'utilité institutionnelle de la démarche d'autoévaluation et affirme que les commentaires et avis formulés par la Commission sont pertinents et réinvestis dans le milieu, même si les ressources et les efforts consacrés à un tel exercice sont souvent jugés importants par les établissements. « On assiste à une consolidation d'une culture de la qualité au sein des collèges et le bilan témoigne des effets positifs de l'opération SAQC sur les collèges évalués. C'est principalement l'utilité de cette opération d'évaluation, à la fois comme processus interne et externe, qui ressort comme un acquis du premier cycle et l'expertise ainsi développée par les collèges pourra assurément être réinvestie dans les opérations subséquentes de la Commission », déclare le président, M. Denis Rousseau

À propos de la Commission

Créée en 1993, la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial est un organisme d'évaluation externe, public et indépendant, dont la mission consiste à contribuer à l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement collégial et à en témoigner. Elle exerce son mandat auprès de tous les établissements d'enseignement collégial auxquels s'applique le Règlement sur le régime des études collégiales, ce qui représente à ce jour 119 établissements.

Pour en connaître davantage sur les activités de la Commission ou pour vous abonner à son bulletin de veille, visitez le www.ceec.gouv.qc.ca.

