Truecommerce reconnue dans le Magic Quadranttm 2022 de Gartner® pour les réseaux commerciaux de chaîne d'approvisionnement multi-entreprises

FLORHAM PARK, New Jersey, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, fournisseur mondial de solutions de connectivité, d'intégration et de commerce unifié pour les partenaires commerciaux, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu par Gartner Inc. comme un Challenger dans le Magic Quadrant de mai 2022 pour les réseaux commerciaux de chaîne d'approvisionnement multi-entreprises (MESCBN) .1 L'évaluation a été basée sur des critères spécifiques qui ont analysé l'exhaustivité de la vision et la capacité d'exécution globales de la société.



Gartner définit les « réseaux commerciaux de chaîne d'approvisionnement multi-entreprises » (MESCBN) comme des plateformes holistiques et cohésives qui soutiennent une communauté de partenaires commerciaux centrés sur les expéditeurs qui doivent coordonner et exécuter les processus commerciaux qui s'étendent à plusieurs entreprises. Gartner considère les MESCBN comme une technologie fondamentale pour les organisations plus matures, mise en oeuvre pour coordonner, orchestrer, automatiser et transformer la chaîne logistique étendue d'une organisation au sein de l'écosystème commercial dans lequel elle opère pour stimuler la collaboration et améliorer la compétitivité.

Les principales capacités du marché MESCBN comprennent :

Connectivité réseau étendue avec prise en charge de plateformes technologiques et d'écosystèmes partenaires multiniveaux et multitypes

Pôle d'informations/données et visualisation centralisés

Applications universelles interdomaines

Applications d'exécution de la chaîne d'approvisionnement de base (centrées sur les entreprises et multi-entreprises)

Applications de chaîne d'approvisionnement supplémentaires (planification ou finance)

Intelligence intégrée

« Pour nous, il est passionnant d'obtenir la position de Challenger dans cette recherche fondamentale ? quatre années consécutives », a commenté Mike Gross, vice-président principal des produits chez TrueCommerce. « Au cours de l'année écoulée, nous avons réalisé des investissements importants dans notre technologie et notre personnel, élargissant ainsi notre clientèle de 40 %. Nous avons également de nouvelles innovations de produits passionnantes en cours, y compris l'utilisation d'API et l'exploitation de notre adaptateur universel pour élargir les intégrations internes et externes ainsi que l'utilisation accrue des données par le biais de l'intelligence artificielle/de l'apprentissage automatique. »

TrueCommerce propose un large éventail de solutions et d'applications de commerce unifié qui connecte les clients, les fournisseurs, les canaux et les systèmes. Ces solutions révolutionnent la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canales grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

Les solutions tirent parti du réseau de commerce mondial TrueCommerce, qui comprend plus de 160 000 entreprises connectées. Au-delà de la plateforme elle-même, le modèle de chaîne d'approvisionnement en tant que service proposé par TrueCommerce comprend une assistance personnalisée, une cartographie des partenaires commerciaux et une surveillance continue de la conformité.

Les innovations technologiques et la stratégie commerciale de TrueCommerce lui ont valu de nombreuses distinctions dans le secteur. En plus d'être de nouveau nommée Challenger par Gartner, la société a été reconnue dans les grands rapports d'analystes suivants :

Leader dans IDC MarketScape pour le réseau mondial de la chaîne d'approvisionnement multi-entreprises, 2021

Candidat dans le rapport IDC MarketScape pour les applications mondiales de gestion des informations sur les produits, 2021

Candidat dans le rapport IDC MarketScape pour l'évaluation des fournisseurs de plateformes de commerce numérique B2B dans le monde entier, 2020

Candidat dans le rapport IDC MarketScape pour l'évaluation des fournisseurs de plateformes de commerce numérique B2C dans le monde entier, 2020

Clause de non-responsabilité

Gartner n'approuve aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou ayant obtenu une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'institut de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER et Magic Quadrant sont des marques de service et commerciales déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d'approvisionnement, en intégrant tout, de l'EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et les marchés numériques. Nous avons révolutionné la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canales grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

Le réseau commercial mondial TrueCommerce peut connecter les entreprises à plus de 160 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère également le processus d'intégration des nouveaux partenaires commerciaux, ainsi que la gestion courante des modifications de mappage et d'étiquetage spécifiques à chaque partenaire. C'est pourquoi des milliers d'entreprises, des startups aux entreprises du classement Fortune 100, dans différents secteurs, nous font confiance.

TrueCommerce : faites des affaires avec des moyens illimités !

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://truecommerce.com/

TrueCommerce® est une marque déposée de TrueCommerce, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contact auprès des médias

Yegor Kuznetsov

Directeur des communications marketing

1-703-209-0167

[email protected]

1 Source : Gartner, « Magic Quadrant for Multienterprise Supply Chain Business Networks », Christian Titze, Brock Johns, 23 mai 2022

