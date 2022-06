ÉLARGISSEMENT DE L'ALLOCATION POUR LE LOGEMENT - SASKATCHEWAN POUR VENIR EN AIDE AUX LOCATAIRES





REGINA, SK, le 2 juin 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et l'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ont annoncé aujourd'hui l'élargissement de l'Allocation pour le logement - Saskatchewan afin qu'un plus grand nombre de ménages puissent recevoir cette allocation qui aide les personnes à faible revenu à payer leur loyer.

À compter du 1er juin 2022, les locataires admissibles qui consacrent 35 % ou plus de leur revenu avant impôt au loyer et aux services publics pourront recevoir l'allocation mensuelle. Le montant des allocations est fondé sur la taille du ménage et le montant du revenu consacré aux frais de logement.

Le montant de l'allocation mensuelle a également été augmenté de 25 $ pour les ménages qui consacrent entre 35 et 45 % de leur revenu au logement et de 75 $ pour les ménages qui consacrent plus de 45 % de leur revenu au logement. Par exemple, une personne seule ou un couple vivant avec une personne à charge qui consacre 35 % de son revenu au logement recevra maintenant 225 $ par mois, tandis qu'une personne seule ou un couple avec deux personnes à charge ou plus qui consacre plus de 45 % de son revenu au logement recevra maintenant 325 $ par mois.

De plus, le plafond d'admissibilité des actifs est rehaussé à 300 000 $ et les anciens plafonds de loyers ont été supprimés.

L'Allocation pour le logement - Saskatchewan a été élaborée et financée conjointement par les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, et jusqu'à 11,5 millions de dollars seront disponibles en 2022-2023.

Pour de plus amples renseignements sur l'Allocation pour le logement - Saskatchewan et pour présenter une demande, visitez le https://www.saskatchewan.ca/residents/housing-and-renting/renting-and-leasing/saskatchewan-housing-benefit.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Pour répondre à l'augmentation du coût de la vie, nous élargissons l'Allocation pour le logement - Saskatchewan afin de veiller à ce que les familles et les personnes dans le besoin qui travaillent fort en Saskatchewan ne soient pas laissées pour compte. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont nous nous attaquons à la crise du logement pour faire en sorte que davantage de personnes aient accès à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'Allocation pour le logement - Saskatchewan a été élargie afin d'aider encore plus de personnes à payer leur loyer et d'offrir un montant plus important pour faire face à l'augmentation des coûts. J'encourage les locataires de la Saskatchewan à présenter une demande dans le cadre de l'Allocation pour le logement - Saskatchewan, car elle leur offre une aide financière pour rendre leur loyer et les services publics plus abordables. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la SHC

Quelques faits :

L'Allocation pour le logement - Saskatchewan est financée par les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'initiative de l'Allocation canadienne pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement. La province verse une contribution équivalente à la contribution à l'Allocation pour le logement - Saskatchewan versée par le gouvernement fédéral.

est financée par les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'initiative de l'Allocation canadienne pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement. La province verse une contribution équivalente à la contribution à l'Allocation pour le logement - versée par le gouvernement fédéral. L'Allocation pour le logement - Saskatchewan est une allocation transférable. Cela signifie que les bénéficiaires demeurent admissibles à l'allocation s'ils déménagent d'un logement communautaire à un autre ou d'un logement locatif privé à un autre, pourvu que les frais de logement représentent 35 % ou plus de leur revenu.

est une allocation transférable. Cela signifie que les bénéficiaires demeurent admissibles à l'allocation s'ils déménagent d'un logement communautaire à un autre ou d'un logement locatif privé à un autre, pourvu que les frais de logement représentent 35 % ou plus de leur revenu. L'initiative de financement de l'Allocation canadienne pour le logement a été annoncée dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement afin de financer des prestations de logement transférables partout au Canada .

. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan , le logement est une grande priorité pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'entremise de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour créer plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

