Gestion d'actifs Authentic Inc. souhaite la bienvenue à Martin Trudel à Montréal





Gestion d'actifs Authentic Inc. est heureuse d'annoncer le recrutement de Martin Trudel à Montréal.

Martin Trudel, MSc, CFA, rejoint Gestion d'actifs Authentic Inc. (« AUTHENTIC ») à Montréal en tant que gestionnaire quantitatif et négociateur, division gestion de portefeuille, à compter du 1er juin 2022. M. Trudel contribuera au succès de l'entreprise de plusieurs façons spécifiques.

« Le développement d'outils quantitatifs permettant de mieux structurer la prise de décision renforcera le processus d'investissement et atténuera les risques », selon Christian Fournier, directeur, Gestion d'actifs Authentic, dont relèvera M. Trudel. « En outre, il est important de développer et de mettre en oeuvre des processus et des techniques qui amélioreront l'exécution des transactions. J'ai entièrement confiance en la capacité de Martin à apporter de la valeur ajoutée à ce niveau ».

« L'intérêt récent des investisseurs institutionnels pour le lancement de le Fonds évènementiel Authentic s.e.c. , en partenariat avec le PGEQ et Gestion de placements Innocap inc., nous a fortement encouragés à recruter Martin » signale Duncan Webster, chef de la direction, Gestion d'actifs Authentic. La stratégie d'investissement d'AUTHENTIC affiche un bilan positif de 18 mois et une corrélation négligeable avec les marchés d'actions, ce qui la positionne en tant que véritable solution de diversification pour les investisseurs institutionnels.

Le succès de notre stratégie souligne l'importance d'avoir recours à des sous-stratégies afin de diversifier les risques, à l'utilisation judicieuse des produits dérivés pour atteindre des opportunités de rendements convexes, et la mise en place de couvertures optimales pour préserver les investissements. La tâche de M. Trudel consistera à soutenir ces activités.

Avant de se joindre à AUTHENTIC, M. Trudel avait travaillé chez Investissements PSP à Montréal, pendant une durée de 9 ans et occupant diverses fonctions.

« Avec le recrutement de Martin, nous avons désormais un atout supplémentaire pour accélérer notre croissance et avoir recours à des systèmes et méthodes de pointe pour satisfaire nos clients actuels et futurs », déclare avec enthousiasme Eric Green, directeur, Gestion d'actifs Authentic. Les antécédents de M. Trudel s'étendent de la gestion du risque, l'évaluation, le reporting de portefeuille, à la modélisation de la volatilité et aux stratégies internes de rendement absolu impliquant la valeur relative et l'arbitrage.

AUTHENTIC souhaite la bienvenue à Martin Trudel au sein de l'équipe d'AUTHENTIC.

À propos de Gestion d'Actifs Authentic Inc.

AUTHENTIC est une société de gestion de portefeuille indépendante qui offre un ensemble unique de solutions produits aux clients du Canada depuis 2015. La société estime que les opportunités d'investissement varient en fonction de l'évolution des forces du marché, avec des bénéfices disponibles pour les personnes expérimentées qui utilisent des stratégies d'investissement réfléchies et des expositions au marché à point nommé.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 juin 2022 à 15:00 et diffusé par :